"Anoche viví la situación de violencia más shockeante que me tocó vivir en bastante tiempo. No entiendo cómo pueden existir dentro de nuestra misma comunidad personas tan salvajes y con tan poca empatía, todavía no caigo", publicó Lucas Forte, el relacionista público de un boliche LGBT del barrio porteño de Palermo, en su cuenta de Instagram.

El joven declaró a cronica.com.ar que Lucas Perez, un joven "instagramer" le rompió cuatro dientes de una trompada luego de que se acercara a pedirle a él y a Belen Giménez, una famosa youtuber, que se retiraran del VIP del local Human porque no lo habían abonado.

Pero el conflicto comenzó una semana atrás, cuando se los encontró en una panchería a cuadras del mismo boliche: "Estaba comprando un pancho con un amigo cuando llegaron, alegando que era youtuber y que por eso quería ser atendida primero y junto al resto de sus amigos empezaron a empujar a mi amigo y colarse delante de nosotros", recordó Lucas.

Una vez afuera del kiosco, "me la volví a encontrar y le comenté que su actitud había sido bastante irrespetuosa y que ella, por ende, también lo era, a lo que muy violentamente empezó a insultarme con sus amigos y me siguieron un par de metros hasta que Lucas Pérez vino corriendo y me golpeó por atrás en la cabeza. Mis amigos los separaron y logramos irnos al subte", narró.

En esa ocasión, el joven decidió no accionar, "siendo que yo trabajo ahí y podría haber pedido que no los dejen entrar más, no dije nada", confirmó. Pero este fin de semana, "volvieron a colarse, esta vez dentro del boliche y en un sector vip de una mesa que mis amigos habían pagado, lugar que sólo se reserva para la gente que lo abona", declaró.

Una amiga del denunciante, muy molesta con la presencia de estas personas, "me pidió si podía sacarlos, y yo, sin ser miembro de seguridad del lugar ni que me corresponda desempeñar ese tipo de tareas como pública, igualmente fui y les expliqué por qué debían irse".

"No contento con pegarme y que lo sacaran del boliche, minutos después volvió a pelearse con otras personas LGBT":

El agresor, "nuevamente con aires de superioridad, me dijo 'Vos sabés quién es ella?' (refiriéndose a la youtuber) a lo que le respondí que me daba igual quien fuera, unos seguidores de más no le daban el poder de usurpar una zona VIP reservada para la gente que la abonó", siguió.

"Él me respondió con una trompada de seco. No contento con pegarme y que lo sacaran del boliche, minutos después volvió a pelearse con otras personas LGBT y lo contó en sus historias muy feliz con total impunidad", cerró.

El descargo de la youtuber

Ante las acusaciones de Lucas Forte contra Belén Giménez y Lucas Pérez, la famosa youtuber salió a responder con una serie de videos en su red social y contar su versión de los hechos:

"A la salida de un boliche fuimos al kiosco de panchos con mis amigos y habia un grupo de 10 personas atendidos, yo me dispongo a hacer la fila y cuando el chico terminó de atenderlos a ellos, me atendió a mi. Mientras esperaba que terminara de hacerme los panchos, noto que un chico se me pone al lado y le dice al amigo 'que se habia colado', no me percaté que hablaba de mi. Voy a donde estaba mi amiga con los panchos y él viene y empieza a gritarle a mi amiga diciéndole que no tenía modales, que él estaba primero, que había que respetar cuando ella nunca hizo la fila, fui yo. La estaba atacando sin razón. Si me hubiera adelantado, ¿Por que no me lo hizo saber? Lo hubiera dejado pasar. Le dije que ella no estaba. Mi grupo de amigos se empezó a intercambiar palabras en la esquina con ellos, me pongo a hablar con una chica que me mpreguntó qué había pasado y mi amigo se peleó con este chico, yo no lo vi porque en ese momento estaba hablando".

"Después de un horario vos podés pasar al vip del boliche porque lo dejan abierto. Nos quedamos un buen tiempo ahí, bailando, hasta que aparece el chico del pancho a decirme que esa mesa la habia reservado con los amigos y que me fuera. Me dijo que él es públicas y que si queria me podía hacer sacar. Yo no le dije nada, me fui sin discutir. Cuando me estaba yendo escucho a mi amigo que dice '¿Sabés quien es ella?'. Yo llego a otro sector y noto que mi amigo nunca habia vuelto. El patovica nos confirmó que habian sacado a estos dos chicos porque se habian peleado. Salgo y me encuentro al chico del pancho y me dice que me iba a escrachar y saca su telefono para interntar grabarme. En ese momento dije, 'en serio ¿Por un pancho, por una mesa?' y me reí. Nos fuimos y no le dimos importancia".