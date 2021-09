"Mi papá me hace cosas asquerosas". Esas fueron las palabras con las que una niña de seis años pudo manifestar a su madre, quien diálogo con cronica.com.ar, que desde hacía meses sufría abuso sexual de parte de su padre biológico. Las mismas palabras que constan en la denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia del partido de 3 de Febrero a la espera de su avance.

El presunto abusador hace dos meses salió de la Alcaidía San Martín donde estaba detenido por robo de un celular con arma de fuego, delito por el que recibió una condena de cinco años, aunque por buena conducta, luego de estar un año y medio en prisión, fue beneficiado con libertad condicional.

"Tiene una condicional y una denuncia por abuso sexual de su propia hija y está suelto en la calle", reclamó Ariana Soledad Napoli, mamá de la menor.

.

Según detalló la mujer, al salir de la cárcel, el hombre retomó el contacto con su hija de seis años a quien comenzó a llevarse todos los fines de semana a la casa de sus padres donde tienen una fábrica de churros. Allí es donde se habrían cometido los abusos sexuales.

"El mismo día que sale en libertad pasó por mi casa a buscar a la nena. Ella quería ir con él porque hacía mucho que no lo veía", comentó Soledad que desde hace cuatro años está separada del padre de su hija.

Sin embargo, al poco tiempo de estas visitas a la casa de sus abuelos paternos la niña comenzó a manifestar actitudes extrañas. Además, la mujer relató que de un momento a otro su hija no quiso ir más a la casa de su papá. "Yo la mandaba y le insistía que vaya sin imaginarme esta locura", dijo.

"Empezó con mal comportamiento, hablaba como un bebé, lloraba por todo, en la escuela retrocedió un montón, pintaba todos sus dibujitos en negro", contó Soledad. Y agregó: "Yo me daba cuenta que algo le pasaba, pero no sabía qué era".

.

Fue el miércoles pasado, en medio de una cena familiar cuando su hija mayor pudo expresar que su papá "le hacía cosas asquerosas" todos los fines de semana cuando iba a la casa de él.

"Nunca se me pasó por la cabeza que el papá de mi nena podía hacerle semejante cosa", detalló Soledad, quien es ama de casa y dedicó su vida entera a cuidar a sus dos hijas de 1 y 6 años lejos de cualquier peligro, sin imaginar que el enemigo sería miembro de la familia.

"Ahí me cuenta que no la dejaba dormir, que la molestaba, la franeleaba, la tocaba toda, le tocaba la cola, la puchi (como ella le dice a la vagina)", contó Soldad de acuerdo a lo que le verbalizó su hija.

A partir de lo que le pudo contar la nena "un montón de cosas comenzaron a cerrarle, como por ejemplo que la niña estaba cansada cada vez que volvía de la casa del padre", dijo a este medio.

No obstante, en el transcurso de los días fue la menor quien decidió confiarle a su mamá más detalles de los abusos que habría cometido su papá en un testimonio doloroso en el que llegó hasta a describir "su pene", dijo Soledad.

.

"Ella sola me contó que el padre le bajó el pantalón y la bombacha, y cuando le pregunto que le hizo, me dice que le puso su pitito en la puchi y en la cola. Y me dijo que los pelos le raspaban y le hacían mal, una nena no puede inventar eso", expresó la mujer, y contó que cuando ella le preguntó porque no le había dicho a su papá que lo que le estaba haciendo estaba mal, ella contesto que se quedó en silencio "porque le daba verguenza".

Soledad además de radicar la denuncia se comunicó con el presunto abusador y su familia quienes niegan todo. "El lo niega y dice que la nena está mintiendo, pero nunca más se volvió a comunicar", dijo la mamá de la niña.

"Mi hija todos los días me pregunta si a su papá ya lo atrapó la policía, y yo hasta ahora no tengo qué decirle", dijo Soledad quien promete no parar hasta que la respuesta a ese interrogante sea afirmativa, y que finalmente el papá y abusador de su hija regrese tras las rejas, que es donde tiene que estar.

La denuncia realizada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de 3 de Febrero.