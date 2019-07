El 3 de marzo de este año, Emilia Cortés estaba manejando una moto acompañada por un amiga en su barrio del municipio bonaerense 25 de Mayo. Aquel día, desafortunadamente sufrieron un accidente que provocó la muerte de su acompañante y una grave complicación en el cuerpo de ella.

Sucede que Emilia, quien hizo un video con un pedido desesperado mediante las redes sociales padece una lesión de plexo braquial izquierdo del hombro hasta la mano, situación que la dejó con una perdida total de movilidad, complicando aún más para la búsqueda laboral.

En diálogo exclusivo con cronica.com.ar, la joven contó: "Cuando me dieron el diagnóstico en el hospital me dijeron que ellos no tenían la infraestructura ni estaban preparados para hacerme la operación, por lo que me derivaron al de José de San Martín".

De esta manera, en el nosocomio mencionado le dijeron que "necesito una reconstrucción completa antes de que pasen seis meses porque sino mi estado va a ser irreversible, pero me comunicaron que no tenían lugar por lo que me pusieron en una lista de espera".

Dos meses después, ya en mayo, Emilia y su novio volvieron para consultar el estado de esa lista. "No se movió del puesto 24 que es donde arranqué". Mientras que en junio tampoco tuvo respuesta, por lo que "nos dijeron que si teníamos otros recursos que los usáramos porque me quedaba poco tiempo, ya que agosto es el límite".



"Pagamos una consulta privada, y me mandaron un mail diciendo que la operación vale $ 230 mil. Obviamente no nos alcanza, ya que mi novio no cobra ni un cuarto de eso y yo no puedo trabajar por mi condición", detalló luego.

Por su parte, la municipalidad de 25 de Mayo le prometió un subsidio de $40 mil, pero les faltarían $190 mil, es por eso que "por desesperación y ante la posibilidad de vivir así el resto de mi vida decidí hacer este video y pedir ayuda", ya que tan solo "tengo un mes para operarme sino pierdo la movilidad en mi brazo".