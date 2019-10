@melinardguez

Un hombre armado sorprendió a una joven de 17 años a pocos metros de su casa de Bernal, le sustrajo el celular, la golpeó con un revolver en la cabeza en reiteradas ocasiones e intentó secuestrarla. Gracias a la intervención de vecinos que advirtieron la situación, la víctima logró salvarse de milagro. Familiares de la menor realizaron la denuncia y reclaman la detención inmediata del agresor.

El suceso ocurrió este martes por la tarde, a plena luz del día, a metros de la casa de la víctima, situada en las calles Zeballos y 164 Bis, en Bernal Oeste. La joven regresaba a su casa, distraída con su celular en la mano, cuando de pronto un hombre se acercó corriendo hacia ella, tomó su teléfono, le puso un arma en la cabeza, la agredió con el mismo revolver, la golpeó contra la reja de una vivienda vecina y le susurró: "de acá no te vas, te voy a secuestrar".

Luego, el hombre la agarró de su cabello y la arrastró durante varios metros. Afortunadamente, un vecino presenció la situación, activó la alarma vecinal y comenzó a gritar con el fin de ahuyentar al acusado. El secuestrador se asustó por el disturbio causado, soltó a la chica y se fugó. Mientras tanto, la adolescente siguió caminando hasta su casa en un intenso estado de shock y, al ingresar al hogar, empezó a gritar desesperada.