Estadísticamente está comprobado que el 80% de los casos de maltrato y abuso hacia niñas, niños y adolescentes (NNyA) se llevan a cabo en contextos intrafamiliares o ámbitos de cercanía. Luciana Mariel López, sufrió abuso sexual de pequeña por parte de su tío materno, por eso no le costó alertar los signos físicos y de conducta que manifestaba su sobrina de 4 años los cuales indicaban que era víctima de esta problemática a manos de su padre, que es Policía local de Lomas de Zamora. Aunque el denunciado actualmente mantiene una restricción perimetral y una exclusión de hogar dictados por la Justicia, las medidas se llevan adelante con "irregularidades", y la denunciante reclama que "su sobrina sigue en contacto con su abusador", ya que su hermana, madre de la menor, que también es miembro de la fuerza, es "cómplice".

En diálogo con cronica.com.ar, Luciana solicita la ayuda de un abogado, porque "no tiene los recursos suficientes" para acceder a uno y así poder resguardar a sus sobrinos de 4 años y de uno y medio para "que no pasen por el calvario que vivió ella cuando era una niña". "Hay irregularidades en el caso y todavía siguen dejando a los chicos expuestos, no sé más q hacer", agregó.

Según sostuvo, la menor sigue teniendo contacto con quien sería su abusador, que a su vez ya había sido denunciado en el 2018 en la comisaría de la Mujer de Temperley, por la mamá de Luciana por "manosearla cuando estaba dormida".

"Nos dimos cuenta que había puesto en el baño la cámara del celular para grabarnos cuando íbamos al baño. También era raro como nos saludaba, a mi mamá y a mí, nos abrazaba y bajaba la mano", contó Luciana, a quien no le sorprende lo que sucede ahora con su sobrina.

De acuerdo a su relato, hace tres meses su sobrina fue de visita a la casa de su abuela y pidió ir al baño. Al acompañarla Luciana observó que la menor "tenía paspada toda la zona de la vagina".

A la semana siguiente, el episodio se repitió. La niña seguía con la irritación. Cuando le consultaron a la mamá de la nena los motivos, "no sabía qué responder", y sostuvo que "le estaba aplicando una crema".

Al poco tiempo la menor volvió a quedarse a dormir en lo de su abuela. Para ese entonces, la herida había tomado mayor gravedad. "Tenía todo muy rojo hasta el ano, la nena ya se quejaba del dolor, cuando su abuela le preguntó porque tenía así, la nena respondió ´de eso no se habla´", relató la entrevistada. Ese fue el signo de alerta por el que Luciana junto a su mamá decidieron llevar a la niña a la guardia del Hospital de Pediatría Garrahan, donde quedó internada una semana.

"A mi peluche le duele la cola porque estaba jugando con su papá y le entró un chicle en la cola", le habría dicho la menor a su tía, mientras esperaban en la guardia del nosocomio. Según los informes médicos el abuso sexual no se constató ya que no hubo acceso carnal, sin embargo, tampoco se descartó.

Otra denuncia por abuso sexual y violencia familiar contra el padre de la menor fue realizada del 26 de junio pasado en la Comisaría de la Mujer de Temperley. Ante esta nueva acusación, la Justicia, optó por "desarmar por un tiempo" a los padres de la menor, e iniciarles "un sumario en el trabajo, el cual está bajo investigación", contó Luciana. Por ese período la niña y su hermanito de un año y medio estuvieron al cuidado de su abuela, sin embargo, al tiempo el servicio local de Lomas de Zamora determinó que los niños vuelvan a estar a cargo de su madre, con la implementación de una restricción perimetral y una exclusión del hogar para el denunciado. En ese contexto, el reclamo de Luciana, es que la exclusión del hogar se lleva adelante con "irregularidades" y que sus sobrinos aún mantienen contacto con el presunto abusador.

"El tema está complicado porque mis sobrinos siguen con la madre que defiende al abusador aunque él tiene una perimetral que le impide acercarse. La incumplen teniendo ya pruebas presentadas", remarcó Luciana.

"No tengo abogado porque no tengo dinero, nadie ayuda hasta el momento, estoy golpeando todas las puertas posibles", concluyó.