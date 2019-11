Un joven de 25 años, fue denunciado por abusar a su hijastra de 9 en reiteradas ocasiones en una casa de Quilmes. El padre biológico de la víctima llevó el hecho ante la Justicia y aseguró que la madre de la menor le pegó a la pequeña cuando ésta le reveló lo sucedido. Familiares, allegados y vecinos reclaman desesperados la detención del acusado.

Los tremendos sucesos de abuso sexual sucedieron en una vivienda situada en las calles 801 y 892, en San Francisco Solano, partido de Quilmes. Pese a que el acusado se aprovecha de la menor hace más de un año y medio, la nena se animó a hablar durante la última semana.

"Este tipo está en pareja con mi ex hace dos años. Los abusos comenzaron hace más de un año y medio atrás. Mi hija me contó que se animó a reverlarle lo sucedido a su madre y ella, en lugar de contenterla y denunciar al hombre, decidió pegarle a la chiquita y retarla por querer llamar la atención. El acusado tiene que estar preso y ésta mujer no puede tener a ningún menor a su cuidado", dijo el padre biológico de la víctima, Jonathan Acevedo de 32 años, en diálogo con cronica.com.ar.

Agregó: "Cuando me lo contó, no lo podía creer. Me llené de impotencia, de bronca. De inmediato, la llevé al centro médico para hacerle los estudios correspondientes y los resultados dieron positivos: mi nena fue violada. Fui a hacer la denuncia a la Comisaría de Quilmes y ahí me dijeron que la detención podía llegar a tardar unos 5 meses. No puede ser que la Justicia sea tan lenta, éste hombre tiene que pagar por lo que le hizo a mi hija, le arruinó la vida".

Según fuentes policiales, el acusado aprovechaba cuándo la madre de la nena se iba a trabajar para someter a la pequeña a todo tipo de actos sexuales. "La manoseaba, le pedía que le toque su pene, le introducía los dedos en la vagina", son algunos de los textuales de las terribles declaraciones.

En tanto, el acusado permanece gozando de su libertad y la menor, que quedó al cuidado de su padre, permanece en tratamiento psicológico y médico. Familiares paternos de la pequeña, allegados a ella y vecinos del barrio marcharon hasta las inmediaciones de la casa del señalado y exigen la detención del mismo. Trabajan efectivos de la policía en el lugar.