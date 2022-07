Desde hace casi once años que Yanina Provost sufre violencia de género de parte de su ex pareja y padre de su hija. La habría intentado prender fuego, la atacó a golpes y la abusó sexualmente. Por más que ella acudió a la Justicia once veces para denunciar en la localidad de Florentino Ameghino, las atrocidades de las que ella y su hija fueron víctimas, hace un mes una medida judicial determinó que lo mejor para la menor era vivir con la familia paterna, es decir, la del presunto abusador. Desde entonces Yanina reclama que le devuelvan a su hija. "Me la robaron, yo soy su mamá", sentenció.

Aunque Yanina contó que desde los inicios de la relación en el 2011, el acusado ya se caracterizaba por "ser una persona que tenía conductas violentas", remarcó que se tornó peor con el nacimiento de su hija. "Todo se fue agravando más", manifestó. De la agresión verbal pasó a la física, al punto que en un ataque de celos, luego de golpearla sin parar, intentó prenderla fuego, según contó.

El día que la roció con alcohol

El episodio tuvo lugar en 2016. El acusado leyó un mensaje que llegó al celular de ella, el cual decía- "Hola linda, ¿Cómo estás?"-

"Al verlo se volvió loco, llegó a mi casa, me sacó de los pelos de la cocina y me revolcó en el barro donde me empezó a pegar en todas las partes del cuerpo a puño cerrado y patadas", relató. Mientras tanto, la menor estaba sentada en la mesa esperando el almuerzo.

Tras atacarla, el hombre se encerró en la casa con su hija y llamó a su hermana para que la retire.

Yanina calcula que el ataque a golpes habría durado alrededor de una hora, hasta que, afortunadamente, las porteras de una escuela situada en las inmediaciones, que pasaban por el lugar, la vieron tirada en el patio de la vivienda, en medio del barro, y llamaron a las autoridades policiales.

Para cuando llegó la Policía, Yanina estaba tirada en el piso, en estado inconsciente, rociada con alcohol. Mientras que su pareja, tenía los fósforos en la mano. En ese momento, Yanina fue trasladada hacia el Juzgado de Paz, de Florentino Ameghino, donde la jueza Alejandra Bopega, únicamente atinó a preguntarle: "¿Pero vos lo engañaste o no lo engañaste?", contó Yanina. Y sentenció: "No pasó nada, nadie hizo nada".

Tras ese episodio, Yanina tomó la decisión de separarse, sin embargo, él le rogó que "iba a cambiar y le propuso luchar por la familia". Yamila cedió. Pero al poco tiempo el maltrato volvió a manifestarse en todas sus formas.

"Me abusaba con armas para asustarme. Agarraba un arma, cargaba las balas adelante mío, y me decía que abriera las piernas porque sino me iba a cagar a tiros", contó. Los abusos eran reiterados.

El denunciado junto a la menor que actualmente tiene ocho años.

Fue en 2019 que Yamila aprovechó que el hombre se había ido a trabajar al campo, y se escapó junto a hija de la vivienda que compartían de Florentino Ameghino, rumbo a la localidad de General Villegas, donde viven sus padres. Allí, descubrió que el calvario que sufría no tenía límites.

"Un día la estaba bañando a mi hija cuando me manifestó que fue abusada. No quería que le toque la vagina. Me llamó la atención. Entonces le digo que me deje que soy su mamá. A lo que me responde- `no quiero que me toques porque cuando vos no estas Diego (el progenitor) me pasa su pene por todo el cuerpo`-", contó. A partir de las preguntas que le realizaba surgían detalles cada vez más aberrantes. "Se chupaba la mano y se la pasaba por la vagina de mi hija", relató Yanina.

La denuncia fue realizada la comisaria de General Villegas, pero como los hechos denunciados habían tenido lugar en Fiorentino Ameghino, el caso quedó en manos de la fiscalía de Junín. Incluso, una cámara Gesell, a la que fue sometida la menor, arrojó resultado positivo.

Durante un período, el padre de la menor desapareció de sus vidas, aunque de modo indirectamente, ya que habría continuado hostigando a Yanina a través de perfiles truchos.

Cuando parecía que Yanina y su hija habían encontrado cierta calma, en octubre del año pasado, la víctima volvió a recibir otro golpe, de parte de su ex.

"Es que después de cuatro años de haber desaparecido, la familia paterna de mi hija volvió a aparecer queriéndola ver. A lo que yo accedí para que la vean los fines de semana", relató la denunciante.

El reclamo para que le "devuelvan" a su hija

Sin embargo, el 16 de junio pasado, la tía de la menor pasó a retirarla para las visitas, semanales, y se dirigió a la Comisaría de la Mujer.

"Ahí me hace una denuncia en la que sostiene que mi pareja de ese entonces había abusado sexualmente de mi hija", remarcó. Inmediatamente, la Justicia implementó una perimetral contra Yanina y su pareja, con quien ella ya no mantenía una relación.

Aunque Yanina demostró que ya no vive más con la persona denunciada, su hija aún no retornó con ella. Según relató, su hija estaría influenciada por los familiares del presunto violento.

El sábado pasado 23 de julio, el servicio local de Florentino Ameghino determinó que por una medida de abrigo, la menor iba a vivir con la familia paterna por un período de seis meses. "Desde ese día no la vi nunca más a mi hija, ni me pude comunicar con ella", sostuvo.

"Nadie pidió informes, ni hizo pericias, nadie hizo nada. Se la llevaron y no la vi más. Yo quiero que me devuelvan mi hija, me la robaron, porque es un robo, soy su mamá", sentenció.