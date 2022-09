Ante episodios de abuso sexual que suceden en espacios educativos, es clave que se implemente un protocolo y que las autoridades de la institución tengan las herramientas correspondientes para saber posicionarse frente a esta problemática.

Precisamente ése es el reclamo de un grupo de padres y madres de niños de quinto grado de la Escuela Primaria N° 31, donde un menor de 10 años, le contó a su mamá un presunto intento de abuso sexual que habría sufrido de parte de otro compañero de curso. Cuándo la mujer fue a plantear lo sucedido a las autoridades escolares se habría encontrado "con artilugios para callarla", y lo que es aún peor, "la naturalización de los abusos", expresó Daiana Giménez, en diálogo con cronica.com.ar.

"Ma, hoy en el colegio mi compañero me dijo -te doy 500 pesos si dejás que yo te toque-", contó Daiana que le dijo su hijo de 10 años, entre lágrimas, a la salida del colegio, el viernes pasado.

"A mí se me vino el mundo abajo", expresó la mujer a este medio, cuando su hijo le confió lo que había pasado aquella mañana en la escuela. Según expresó el menor, él le respondió a su compañero "tomátela de acá", a lo que su par le pidió que por favor "no le cuente a nadie".

"Mi hijo le contó a otros compañeros, pero no le dijo a ninguna maestra, pobre se aguantó hasta que se hizo el mediodía para contármelo a mí", remarcó la mamá de la víctima.

A partir del testimonio del menor, otros compañeros de curso le contaron a sus madres que el mismo menor habría ofrecido cartas de juegos, golosinas, o chicitos "a cambio de tocarlos". También salieron a la luz otras versiones que sostienen que "este nene pasaba y les tocaba la cola y los pititos, o los acariciaba, pero nadie dijo nada hasta que mi nene habló", sentenció Daiana.

De acuerdo a lo que contó la mujer, cuando fue a pedir respuestas a la escuela, "me dijeron que no podía denunciar porque eran dos menores".

"El director se me rió en la cara y me contestó que los abusos pasan, que ´es algo normal´", manifestó Giménez, quien aseguró que hasta el momento el director de la escuela nunca la recibió para tener una reunión formal sobre lo sucedido.

Daiana realizó la denuncia de abuso sexual en la Comisaría de la Mujer. En tanto, el pasado miércoles denunció al director en la comisaría tercera "porque me quisieron callar", manifestó, y agregó que el único apoyo que recibió fue de parte del resto de las madres.

En ese contexto, un grupo de padres se manifestó en forma pacífica frente a la escuela el miércoles.

A partir de la movilización, este miércoles tres inspectores se presentaron y mantuvieron una reunión con Daiana y cinco padres más, en la que ellos pudieron plantear sus temores, dudas, y sobre todo la disconformidad con las autoridades de la escuela. Por ende, desde el Consejo Escolar, decidieron cambiar al niño de escuela y a su padre que también trabajaba en el establecimiento educativo como portero.

Sin embargo, el reclamo de Daiana continúa. "Voy a seguir pidiendo que lo saquen al director porque no puede ser que esté al frente de la institución en la que hay menores y normaliza el abuso", expresó.

"Intentó callarme. Me dijeron que no podía denunciar y que lo que había pasado no podía salir de la escuela. porque él se jubila en unos meses y se quiere retirar limpio, eso me dijo", concluyó