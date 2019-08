Una mujer de la localidad de Temperley, Lomas de Zamora, sufre un calvario junto a su hijo desde hace 6 años: su ex pareja viola la restricción perimetral y agrede tanto fisica como psicológicamente de ellos dos. El nene sufrió una parálisis facial y Belén Güignant, teme por su vida: "necesito ayuda porque en cualquier momento no la voy a contar más".

Belén conoció a su agresor, Juan Sebastian Rosas, hace 8 años. Ellos estudiaban juntos. La violencia comenzó cuando el hijo que tuvieron en común cumplía un año: "los maltratros primero eran verbales y después se tornaron físicos. Todo pasaba cuando yo descubría mensajes, videos y fotos que revelaban su infidelidad. Me hacía sentir culpable a mi de sus propios errores", contó la víctima en diálogo con cronica.com.ar.

El sujeto la extorsiona para ver a su hijo y le pega.

Si bien el violento vive en Banfield y la mujer renueva la perimetral cada cuatro meses, el sujeto la extorsiona para poder llegar a ellos nuevamente y atacarlos. "Me dice, 'vos querés lo tuyo, y yo quiero lo mio': se refiere a que como yo le pido la mantención del nene, él entonces tiene que verlo", manifestó Belén.

El nene tiene la mitad de la cara paralizada.

En cuanto a los reiterados ataques de violencia, la víctima recuerda uno que le arruinó la vida: "una vez me arrancó pedazos de cuero cabelludo, mientras me ahorcaba y me daba la cabeza contra la pared. Me decía que me iba a descuartizar, meter en una bolsa y que mi cuerpo no lo iba a encontrar nadie", recordó Güignant.

La mujer es agredida frente a su hijo de 7 años.

A raiz de todos estos sucesos, su hijo Thiago de 7 años sufrió una parálisis facial y debe ser sometido con urgencia a un tratamiento psicológico porque se autolesiona y pone en riesgo su vida.

El chico tiene que ser tratado psicológicamente con urgencia.

"Cuando nuestro hijo veía que me pegaba, gritaba que no lo hiciera más, que parara. Entonces se la agarraba con él", aseguró Belén.

El caso lo tiene el juzgado N° 3 de familia y la defensoria N° 20. Mientras que la denuncia está radicada en la Comisaria de la Mujer de Temperley.