Genero Thompson, integrante del grupo de chat al que la anestesióloga tucumana, Gladys Contreras, envío las morbosas selfies con sus pacientes desnudos y quién la denunció públicamente, respondió en exclusivo a los dichos contra su persona del abogado de la médica luego de que lo tildara de "vengador".

Según comunicó el vecino de la anestesista a Crónica.com, Contreras no sólo le mandaba las instantáneas a su teléfono personal, sino que también tiene evidencias de que las enviaba a su esposa. "Para ella era habitual remitir este tipo de fotos a cualquiera y así, queda demostrada su falta de ética profesional", aseguró el denunciante.

Además, reveló que la médica trabajaba en Santiago del Estero, dado que "no estaba autorizada a hacerlo en Hospitales de Tucumán".

"Su horroroso accionar como profesional de la salud no tiene justificación alguna. Tiene una postura altanera, no asume su error y tergiversa todo", sentenció la víctima de la anestesióloga.

También Thompson manifestó que pondrá a disposición de la Justicia tanto su celular como el de su esposa y capturas de pantalla de los chats en los cuales la médica enviaba las fotografías. "Quiero demostrar que esto sucedía en el marco de conversaciones estrictamente laborales", expresó.

La mujer posaba de esta manera junto a sus pacientes.

Por otro lado, se refirió a la denuncia penal, radicada en el Centro Judicial Capital de Tucumán, que le hizo a Contreras en febrero de este año, como resultado de una estafa. "El año pasado emprendimos un negocio de manera conjunta y se quedó con plata y bienes de mi propiedad. Tanto es así que a principios de este año cuando fui a abrir el local me dí con que ella había cambiado la cerradura y no me dejó ingresar ni retirar mis maquinarias", relató el tucumano.

"Cuando revisábamos chats entre Contreras y yo junto a mis abogados para resolver el caso de la estafa, vimos estas selfies y nos dimos cuenta de la gravedad del asunto", manifestó el comerciante.

De todas formas, Thompson aclaró que su motivación a la hora de revelar los chats y fotografías que la profesional de la salud compartía fue "desde siempre poner en manifiesto la deplorable conducta de la médica. Todo esto no debe volver a suceder. No quiero que afecte a nadie más sea en en ejercicio de su trabajo o en lo comercial, como me hizo a mi", contó.

"Por eso me pondré a disposición de la fiscal que investiga la causa en Añatuya", concluyó Thompson.