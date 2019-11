Un joven discapacitado que permanece en situación de calle fue golpeado brutalmente por un jefe de inspectores en la terminal de colectivos de la localidad bonaerense de Villa Fiorito. Choferes, que suelen ayudar al afectado brindándole ropa y comida, piden justicia.

El suceso ocurrió dentro de un kiosco situado en la terminal de Lomas de Zamora, cuando el jefe de tránsito de la línea 28 entró al comercio y le propinó una brutal paliza a un discapacitado frente a colegas, que se mantuvieron pasivos observando la situación sin intervenir de ninguna manera.

Cámaras de seguridad que grabaron el impactante momento muestran cómo el violento sujeto ingresa al local, se encuentra con Ramón y lo saluda de forma agresiva. Luego, según contaron testigos a Crónica, el joven con discapacidad le hace un "chiste" al inspector y éste se enoja y le propina una golpiza.

"Ramón es un joven discapacitado que vive en la terminal entre cartones. Es muy amigo de todos los choferes y lo conocemos hace bastante. Lo ayudamos brindandole alimentos e, incluso, le damos ropa. Es por eso que en el video se lo ve vestido como colectivero", explicaron.

Agregaron: "En ocasiones, lo llevamos a dar vueltas en el colectivo y él se pone muy feliz. No es un chico agresivo, suele ser muy alegre. Este tipo se ve que no se bancó un chiste y reaccionó de ésta manera. No podemos tolerarlo: Ramón no tiene familia que lo defienda y por lo tanto pedimos justicia nosotros".

Por su lado, Eduardo, un chofer que trabaja en la línea donde se desempeña el acusado, habló con Crónica HD y aseguró que el inspector se llamaría Luis. "Ese hombre, por el cargo que tiene, cree que es impune. Siempre tiene la misma actitud pero no creíamos que podía pegarle a un discapacitado. Nadie se metió porque le tienen miedo. Si alguna actitud no le gusta, va y decide que te echen".

En tanto, en una comunicación con la oficina de reclamos de la línea 28 para la cual trabaja el jefe de tránsito, autoridades aseguraron que aún no recibieron ningún tipo de denuncia al respecto.