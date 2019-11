Los motochorros están al acecho y buscan a sus víctimas al voleo. Estar por entrar a una casa o subir a un auto, suelen ser los momentos más vulnerables para las personas y, eso sí: el momento del día ya no parece ser un impedimento para estos delincuentes.

En ese contexto es que las cámaras de seguridad de la Escuela E. Media N° 515 de González Catán, registraron cómo un grupo de delincuentes le sustrajeron el vehículo a un profesor que poco antes había salido del establecimiento educativo.

Con violencia, al menos tres delincuentes que arribaron en moto, se bajaron y le pidieron las llaves del rodado al hombre, que no ofreció resistencia. Luego, cuando la moto y el auto se van, pide ayuda en la propia escuela.

Lejos de ser un suceso aislado, otra víctima que corrió con mejor suerte, relató en su cuenta de Twitter que eso ocurrió poco después de que intentásen robarle el vehículo a él. "Los mismos motochorros que cinco minutos antes, no me pudieron sacar el auto a mi", tuiteó el usuario @GioCocciante.

Luego, en diálogo con cronica.com.ar el hombre dio detalles del hecho. "Fue ayer (por el lunes) a las 15:15 hs. Mientras estaba estacionado frente a la Escuela, estaba terminando de enviar en whatsapp y de pronto aparecieron tres motochorros en una moto y me quisieron sacar el auto. Los tres armados. El que me apuntaba de frente intento cargar dos veces el arma y por suerte falló. Los otros intentaron abordar mi auto pero lo alcance a trabar y subir los vidrios. Golpeaban el auto y me pedían que me baje", relató.

"Yo estaba esperando a mi esposa que es docente en ese establecimiento. Aprovechando que le falla el arma al que estaba en frente, puse en marcha el auto y lo único que intente es escapar del lugar", relató. Finalmente, terminó con los vidrios del auto rotos, pero logró salvar su vida huyendo.

La víctima agregó que se trata de la misma bandita que aparece "en el horario de entrada o salida de las escuelas a plena luz del día con total impunidad. Ya robaron a varios docentes y directivos de las escuelas de la zona"." Yo digo que es una zona liberada", finalizó.