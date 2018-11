Carol tiene 45 y durante 36 años tomó el tren en la estación Santa Fe de San Diego en California, Estados Unidos. Su relación comenzó en 2011 y, cuatro años después, se casó con Draia, como ella misma bautizó al a estación.

Lejos de ser sólo una relación sentimental, Carol asegura que tiene "sexo mental" con la estructura. "No quiero tener sexo público con la estructura por respeto. Pero tengo sexo en mi mente con Draia cuando estoy ahí", contó la mujer.

Todos los días, Carol viaja 45 minutos hasta el lugar y una vez ahí recorre a pie las instalaciones. Su momento preferido "es cuando escucha los trenes" e incluso casi llega a tener un orgasmo "cuando sintió una pared detrás de ella".

Según relata Carol, "tuvo una relación con un humano que duró 18 meses, pero no funcionó". "Ahora me siento increíble con esta relación con Daidra porque dijo que nunca me abandonaría", comentó.

Muchas personas señalan que esta mujer está loca, ante lo cual Carol se defiende con información. Ella padece "objetofilia", que consiste en sentir atracción sentimental y emocional por un objeto. "La sexualidad objetiva no es una enfermedad mental", asegura.

Pese a las objeciones que muchos le achacan a Carol, ella sigue su romance con Daidra con quien "conversa de cosas normal tales como cómo fue mi día'". "Ella es única", dice la enamorada mujer.