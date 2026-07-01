Gonzalo Bonadeo se separó de su esposa tras más de 20 años de relación y se filtraron los motivos: "Hace un año..."
El periodista deportivo y Carmela Carey decidieron ponerle punto final a su matrimonio luego de más de dos décadas juntos y dos hijos en común. Enterate más, en la nota.
Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey se separaron tras 23 años de relación, siete años en pareja y dieciséis de matrimonio. La noticia salió de boca de Pepe Ochoa, quien confirmó en "LAM" (América TV) que el periodista deportivo y su esposa llevan un año distanciados, luego de varios intentos por salvar la pareja.
La pareja de Bonadeo y Carey, que contrajo casamiento en 2011, tiene dos hijos en común: Joaquina y Fermín. En el ciclo conducido por Ángel de Brito detallaron que la relación venía de atravesar momentos difíciles, ya que la convivencia se había vuelto complicada, y que su desenlace era inminente.
Durante la emisión de este martes 30 de junio, Pepe Ochoa explicó que el vínculo entre Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey ya no funcionaba, al punto de que intentaron recuperar una y otra vez la relación hasta que no se pudo más.
"La relación no daba para más, venían a los tiros", aseguró Ochoa, quien también indicó que ambos buscaron los medios para recomponer la pareja antes de tomar la decisión final.
El panelista sumó que, aunque la noticia no caería nada bien en Bonadeo, era un hecho que la separación se había concretado hace aproximadamente un año.
Cabe recordar que, previo a Carmela Carey, Gonzalo Bonadeo estuvo en pareja muchos años con Susana Herrera, con quien se convirtió en padre de Catalina, Martina y Valentina.