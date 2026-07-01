"Es mi sueño" planea su segunda temporada con famosos: la lista incluye a talentosas celebridades

"Es mi sueño" se convirtió en un éxito del 2026, con una propuesta distinta, momentos emocionantes y un jurado compuesto por grandes estrellas como Abel Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levinton y Carlos Baute. Mientras el programa avanza a sus etapas finales en la pantalla de eltrece, Guido Kaczka y su producción no solo piensan en un nuevo programa, sino también que tienen en preproducción una segunda parte, que tendrá famosos como protagonistas. Ya con una lista de celebridades en mente, los que quieran ser parte deben cubrir ciertos requisitos.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, los productores de Guido Kaczka están a full trabajando en la búsqueda de soñadores famosos. El nuevo proyecto, que sería como una "parte 2" del exitoso reality de canto, necesita actores, actrices y mediáticos, pero con una condición clave: que canten más o menos bien. La producción ya tiene una lista que promete sorprender, con nombres como Cecilia Milone -si acepta-, Guillermo Andino y Leticia Brédice, entre otros.

La propuesta llega luego del arrasador presente de "Es mi sueño", que se consolidó como el pilar fundamental del horario central de eltrece. El formato, que combina imponentes shows musicales con conmovedoras historias de vida de participantes de todo el país, logró cautivar a la audiencia y elevar significativamente los niveles de audiencia del canal. El ciclo de lunes a viernes a las 21:15 horas se convirtió en un fenómeno federal que genera fuerte repercusión diaria en redes sociales.

Cecilia Milone aparece en la lista como una de las grandes tentadas. La actriz y cantante, de 56 años, es una figura reconocida por su trayectoria en el teatro musical, el tango y la televisión. Sin embargo, nunca aceptó participar en realities de competencia tradicionales, ya que siempre prefirió mantenerse en los escenarios teatrales, donde se destaca como intérprete, autora y directora. Aunque por su perfil de gran cantante de tango y comedia musical ha sido tentada para formatos satélites de competencia, siempre rechazó las invitaciones para formar parte del elenco de participantes.

Fuentes cercanas a la producción confirmaron que ofrecen buenos cachets para esta nueva apuesta, que buscaría repetir el éxito de su predecesor. La expectativa por conocer el desenlace de estas negociaciones crece entre los seguidores del ciclo, que ya esperan ver a estas figuras conocidas subidas al escenario. Por ahora, los nombres mencionados todavía no firmaron sus contratos, pero la ilusión de tener una segunda temporada con famosos ya está en marcha.