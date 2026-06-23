Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

LA PAVADA

"Es mi sueño" llega a su fin y Guido Kaczka ya piensa en su nuevo programa

Según La Pavada de Diario Crónica, el conductor y productor se prepara para el final del reality el 10 de agosto, con invitados de lujo y sorpresas. Mientras tanto, ya diseña el formato que reemplazará al exitoso ciclo en El Trece.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El éxito de "Es mi sueño" logró imponer nuevos números en el prime time de El Trece, y generó gran felicidad para el canal y Guido Kaczka, quien volvió a demostrar lo buen productor que es. El reality de talentos musicales, que combina presentaciones en vivo con las historias de vida de los participantes, se convirtió en un fenómeno de audiencia. Mientras aguarda por Nahuel Penissi para su nueva etapa, el conductor se prepara para el final del ciclo, y ya planea su próximo formato

El programa, producido por su propia compañía Kuarzo Entertainment Argentina, marcó un antes y un después en la televisión argentina, consolidando a Kaczka como un pilar fundamental de la industria.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, con el final de "Es mi sueño" encima (el 10 de agosto), Guido Kaczka, conductor y productor, está pensando el nuevo formato, para que no pierda público y guste. Hasta ese día, el reality promete sorpresas. Esta semana llegará el invitado Carlos Baute con unos músicos, la semana que viene se sumará Nahuel Pennisi, y continuarán Abel Pintos y Joaquín Levinton. El jurado, integrado por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton, le da un toque de jerarquía al ciclo que supo conquistar a la audiencia con su emotividad y calidad artística.

El final de "Es mi sueño" no solo marca el cierre de un ciclo exitoso, sino que abre la puerta a una nueva etapa para Kaczka, quien desde Kuarzo Entertainment Argentina ha diseñado formatos que marcaron época en la televisión. El conductor y productor, que también brilla en la radio con su ciclo matutino en La 100, sabe que la competencia es feroz y que cada estreno debe estar a la altura de las expectativas. 

Por eso, ya trabaja en los detalles de su próximo proyecto, aunque todavía mantiene en reserva los detalles. Lo que sí se sabe es que Kaczka apuesta a mantener la esencia que hizo grande a "Es mi sueño": emocionar, conectar con el público y darle espacio a los sueños de los participantes.

Mientras tanto, la recta final del reality se presenta cargada de emociones. Los invitados de lujo y las presentaciones de los participantes mantienen en vilo a los seguidores del programa, que esperan con ansias el gran cierre.

La producción general, a cargo de Kuarzo Entertainment Argentina, asegura que el final será inolvidable. Guido Kaczka, que comenzó su carrera como productor en 2009 con "Niní" y se consolidó con formatos como "A todo o nada", "Bienvenidos a bordo" y "Los 8 escalones", demuestra una vez más que su visión y su capacidad para reinventarse lo mantienen en la cima de la televisión argentina. El nuevo ciclo, que todavía no tiene nombre, promete mantener la sintonía y seguir conquistando al público.

Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

4
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

5
Shakira vuelve a hacer historia: "Dai Dai" rompió una impactante barrera de reproducciones a nivel mundial
Noticias

Shakira vuelve a hacer historia: "Dai Dai" rompió una impactante barrera de reproducciones a nivel mundial

Últimas noticias de Noticias del espectáculo