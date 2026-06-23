"Es mi sueño" llega a su fin y Guido Kaczka ya piensa en su nuevo programa

El éxito de "Es mi sueño" logró imponer nuevos números en el prime time de El Trece, y generó gran felicidad para el canal y Guido Kaczka, quien volvió a demostrar lo buen productor que es. El reality de talentos musicales, que combina presentaciones en vivo con las historias de vida de los participantes, se convirtió en un fenómeno de audiencia. Mientras aguarda por Nahuel Penissi para su nueva etapa, el conductor se prepara para el final del ciclo, y ya planea su próximo formato.

El programa, producido por su propia compañía Kuarzo Entertainment Argentina, marcó un antes y un después en la televisión argentina, consolidando a Kaczka como un pilar fundamental de la industria.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, con el final de "Es mi sueño" encima (el 10 de agosto), Guido Kaczka, conductor y productor, está pensando el nuevo formato, para que no pierda público y guste. Hasta ese día, el reality promete sorpresas. Esta semana llegará el invitado Carlos Baute con unos músicos, la semana que viene se sumará Nahuel Pennisi, y continuarán Abel Pintos y Joaquín Levinton. El jurado, integrado por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton, le da un toque de jerarquía al ciclo que supo conquistar a la audiencia con su emotividad y calidad artística.

El final de "Es mi sueño" no solo marca el cierre de un ciclo exitoso, sino que abre la puerta a una nueva etapa para Kaczka, quien desde Kuarzo Entertainment Argentina ha diseñado formatos que marcaron época en la televisión. El conductor y productor, que también brilla en la radio con su ciclo matutino en La 100, sabe que la competencia es feroz y que cada estreno debe estar a la altura de las expectativas.

Por eso, ya trabaja en los detalles de su próximo proyecto, aunque todavía mantiene en reserva los detalles. Lo que sí se sabe es que Kaczka apuesta a mantener la esencia que hizo grande a "Es mi sueño": emocionar, conectar con el público y darle espacio a los sueños de los participantes.

Mientras tanto, la recta final del reality se presenta cargada de emociones. Los invitados de lujo y las presentaciones de los participantes mantienen en vilo a los seguidores del programa, que esperan con ansias el gran cierre.

La producción general, a cargo de Kuarzo Entertainment Argentina, asegura que el final será inolvidable. Guido Kaczka, que comenzó su carrera como productor en 2009 con "Niní" y se consolidó con formatos como "A todo o nada", "Bienvenidos a bordo" y "Los 8 escalones", demuestra una vez más que su visión y su capacidad para reinventarse lo mantienen en la cima de la televisión argentina. El nuevo ciclo, que todavía no tiene nombre, promete mantener la sintonía y seguir conquistando al público.