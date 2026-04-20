Guido Kaczka celebra el éxito de "Es mi sueño" y prepara una nueva etapa en el reality: los detalles

"Es mi sueño" se consolida como una de las apuestas más fuertes de la grilla de El Trece. Con Guido Kaczka al frente, el ciclo logra sostener su presencia en pantalla y plantarse frente al rating que consigue "Gran Hermano Generación Dorada". En ese escenario, y más allá de los cambios en el jurado, el programa de canto encuentra su rumbo y el conductor se muestra conforme, mientras la competencia se prepara para avanzar a una nueva etapa.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, Kaczka está contento con el reality "Es mi sueño" por el número de rating y un jurado que esta semana vuelve a contar con Carlos Baute, Abel Pintos, Jimena Barón, La Mona Jiménez y Joaquín Levinton. La rotación de figuras busca sostener el interés y aportar distintas miradas sobre los participantes, en una dinámica que le da frescura al ciclo.

Al programa aún le quedan algunas semanas dentro de la primera fase, aunque ya se perfila la siguiente instancia. Más de 150 participantes lograron pasar a la segunda etapa, lo que marca el volumen de convocatoria que consiguió el formato y la cantidad de historias que se ponen en juego en cada emisión.

Mientras se mantenga en ese nivel, la idea es que el ciclo continúe en pantalla por un período prolongado, atravesando incluso el Mundial. El objetivo final será llegar a los ocho finalistas que competirán en una gran definición, pensada como uno de los momentos más fuertes del programa. Con ese esquema, "Es mi sueño" busca consolidarse y sostener su crecimiento dentro de la grilla.