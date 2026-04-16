"Es mi sueño": Jimena Barón sorprendió a un participante con un costoso regalo para que cumpla su sueño

Además del talento de los participantes, "Es mi sueño" también se destaca por historias de vida que conmueven tanto al público como al jurado. En la última emisión, tras conocer el duro presente de un joven concursante, Jimena Barón lo sorprendió con un gesto solidario que emocionó a todo el estudio.

Todo ocurrió cuando Jeremías, un chico de 17 años que trabaja en el campo junto a sus padres, compartió su realidad en el ciclo que conduce Guido Kaczka en El Trece. Fue entonces cuando la artista tomó la palabra y contó una situación personal que la movilizó.

"Yo no terminé el colegio, me falta quinto año, por ende no me iba a ir de viaje. Un día me llamó mi director, Alberto, y me dijo: ‘Vos trabajás muchísimo, hace mucho tiempo, no te pierdas ese recuerdo porque es de los más importantes de la vida'", relató la jurado.

Luego, se refirió a los datos que le acercó la producción sobre la historia del participante y fue directo al punto: "Estoy leyendo que no te vas a ir de viaje de egresados porque no tenés plata. ¿Es verdad?".

Jereremías en "Es mi sueño". (Foto: Captura El Trece).

Lejos de victimizarse, Jeremías dejó en claro su postura: "Sí, me parece que es algo importante porque estás terminando una etapa... pero prefiero dejar el dinero en casa, no gastarlo".

Conmovida por sus palabras, Barón no dudó en intervenir con una propuesta directa: "Jere, yo te quiero pagar el viaje de egresados. ¿Puedo?". Luego, reforzó su decisión con un mensaje cargado de emoción: "Quiero que te vayas de viaje de egresados. Seguí trabajando, pero andá a disfrutar. Yo me voy a ocupar, te quiero".

Jimena Barón y Jeremías en "Es mi sueño". (Foto: Captura El Trece).

El estudio explotó en aplausos y lágrimas ante el gesto. Incluso Guido Kaczka pidió destacar lo ocurrido más allá de la performance. "Aplaudan esto también", expresó, poniendo en valor una escena que ya quedó como uno de los momentos más emotivos del programa.