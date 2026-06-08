La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción en la música argentina. Con su partida, millones de seguidores volvieron a recorrer la historia del artista que marcó a generaciones enteras con sus canciones, su poesía y una mística que trascendió los escenarios. Pero detrás del mito existió también una historia íntima, alejada de los reflectores, protagonizada por una mujer que eligió acompañarlo durante toda una vida: Virginia "Viru" Mones Ruiz.

Durante más de cuatro décadas, Viru fue la compañera inseparable de Carlos Alberto Solari. Una presencia constante que, a diferencia de lo que suele ocurrir en el mundo del espectáculo, siempre eligió mantenerse lejos de la exposición pública.

Virginia "Viru" Mones Ruiz acompañó al Indio Solari durante más de cuatro décadas

Un amor que nació antes de la leyenda

La historia entre ambos comenzó en 1981, cuando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota todavía era un proyecto emergente dentro del circuito alternativo argentino. Eran tiempos de incertidumbre, de construcción artística y de sueños que aún parecían lejanos.

En aquellos años, nadie imaginaba que el Indio terminaría convirtiéndose en una de las figuras más convocantes e influyentes de la historia del rock nacional. Tampoco que aquella joven llamada Virginia sería la persona que lo acompañaría durante el resto de su vida.

Desde el comienzo, ambos compartieron una misma decisión: preservar su intimidad. Lejos de las cámaras, los escándalos y las apariciones mediáticas, construyeron una relación sólida basada en la confianza, la compañía y el respeto mutuo.

Lejos de los escenarios, Viru fue una de las personas más importantes en la vida del Indio

La familia como refugio

A pesar de que la popularidad del Indio crecía año tras año, la pareja mantuvo siempre una vida reservada. El punto más importante de esa historia llegó en el año 2000 con el nacimiento de Bruno Solari, el único hijo de ambos.

Para entonces, el fenómeno ricotero ya había alcanzado dimensiones extraordinarias y el cantante se había convertido en una figura central de la cultura popular argentina. Sin embargo, puertas adentro, la familia seguía ocupando un lugar fundamental en su vida.

Quienes compartieron momentos cercanos al músico coinciden en señalar la importancia que Viru tuvo en su recorrido personal. Aunque rara vez apareciera en público, formó parte del núcleo más íntimo y protegido del artista.

Más allá del escenario, el Indio encontró en Viru su refugio y compañera de vida

El acompañamiento en los años más difíciles

La relación también atravesó momentos complejos. Uno de los más significativos fue la etapa posterior al diagnóstico de Parkinson que el propio Indio hizo público en 2016.

La enfermedad modificó profundamente su vida cotidiana y lo alejó definitivamente de los escenarios. Durante esos años, Viru volvió a convertirse en un sostén fundamental. Fue compañía, refugio y apoyo permanente en un proceso marcado por nuevos desafíos y cambios inevitables.

Juntos eligieron establecerse en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó, donde encontraron la tranquilidad necesaria para transitar una vida alejada del ruido mediático y de la exposición pública.

El mensaje que emocionó a los fanáticos

Precisamente por su bajo perfil, cada vez que Viru decidió expresarse públicamente sus palabras tuvieron un impacto especial entre los seguidores del músico.

Uno de esos momentos ocurrió cuando compartió un mensaje en redes sociales recordando los comienzos de la relación.

"Nos conocimos promediando el verano del año '81. Años después, cuando escuché por primera vez 'Me quedo contigo', por Los Chunguitos, encontré las palabras que describían mi amor. Hoy, 40 años después, lo siguen haciendo", escribió.

La publicación se volvió viral y permitió conocer una faceta poco habitual del universo personal del Indio. Para muchos fanáticos fue una muestra de la profundidad de un vínculo construido lejos de las luces y sostenido durante décadas.

Juntos formaron una familia y tuvieron a Bruno, el único hijo del músico

La mujer que eligió quedarse

A lo largo de su carrera, el Indio Solari fue muchas cosas: músico, poeta, referente cultural y protagonista de algunos de los fenómenos populares más importantes de la historia argentina.

Pero detrás de esa figura admirada por millones existió una historia mucho más sencilla y profundamente humana: la de una pareja que eligió caminar junta durante más de cuarenta años.

Hoy, mientras seguidores de todo el país recuerdan su legado artístico, el nombre de Viru reaparece inevitablemente como parte fundamental de esa historia. Estuvo presente cuando todo comenzaba, acompañó el crecimiento de un fenómeno irrepetible, compartió la vida familiar y sostuvo al músico en los momentos más difíciles.

Lejos de los escenarios y de la exposición mediática, Virginia Mones Ruiz construyó junto al Indio Solari una historia marcada por la lealtad, la compañía y el amor.

La mujer que eligió quedarse junto al Indio Solari hasta el final de sus días

Quizás por eso, entre estadios colmados, canciones inolvidables y páginas fundamentales de la historia del rock argentino, la historia de amor entre el Indio y Viru termina revelando una de las facetas más conmovedoras del artista: detrás de la leyenda hubo siempre una mujer que eligió quedarse. Y quedarse, durante más de cuarenta años, fue su forma más poderosa de amar.