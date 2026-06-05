El regreso de Zisko: un all night long de siete horas en el Dune Park

Francisco Fernández Araya, más conocido como Zisko, confirmó su regreso al Dune Park el próximo 13 de junio con un set extendido de siete horas en el marco del showcase de Mothership.

La fecha llega después de años de evolución constante y una proyección internacional que lo posicionó entre los nombres más sólidos del techno global.

La noche que quedó marcada

Hace un año, en la noche de reapertura del mismo club, el artista protagonizó su primer all night long en Argentina -y la noche quedó marcada.

Su set híbrido, cargado de material inédito, funcionó como una extensión directa de su trabajo en el estudio y generó una de esas conexiones con el público que no se planifican. Un año después vuelve al mismo escenario para ir más lejos.

Zisko es DJ, productor y músico. Su proyecto se construye desde el cruce entre el estudio, el formato híbrido y una narrativa sonora propia -tres ejes que el 13 de junio van a sonar durante siete horas seguidas.

Una presencia sostenida en Europa

Su crecimiento en la escena europea fue progresivo y consistente, impulsado en gran parte por el desarrollo de su formato híbrido -un espacio donde confluyen su formación como percusionista y su identidad como productor, dando lugar a una experiencia sonora que se despliega tanto en el estudio como en la pista.

Esa constancia lo llevó a escenarios como Berghain, Boiler Room, Awakenings, Intercell, FOLD, Blitz, Essaim y Laster Club, entre otros.

En abril de 2026 se presentó por octava vez en Berghain, uno de los clubes más influyentes de la música electrónica a nivel global. Su presencia recurrente resulta especialmente significativa al tratarse de uno de los pocos artistas latinoamericanos en sostener una relación continua con el club, representando a la región dentro de un espacio central para la cultura techno contemporánea. A eso se suma una nueva participación en Awakenings, uno de los festivales más prestigiosos del circuito.

Una identidad que muta sin perderse

Desde un inicio ligado a un techno de raíz Detroit, pasando por corrientes más hipnóticas, exploraciones con breakbeats y texturas de carácter tribal, su música fue mutando a lo largo del tiempo sin perder nunca su enfoque.

Más allá de los lenguajes que atraviese, el proyecto conserva una identidad reconocible y personal donde cada etapa suma capas a un mismo universo estético que hoy alcanza una nueva madurez.

Respecto a su trabajo en estudio, algunos tracks como Free Your Mind marcaron momentos importantes dentro de ese proceso, condensando influencias del house y el techno en una pieza que resalta su identidad.

Entre sus principales búsquedas, Francisco resalta la importancia de desarrollar música que también funcione desde la escucha, no únicamente desde la pista.





Latinoamérica, Asia y Oceanía en el horizonte

Antes de partir nuevamente a Europa, emprenderá una gira por Latinoamérica con foco en Colombia, donde se presentará en uno de los festivales clave del circuito regional, junto a una serie de fechas que refuerzan su vínculo con la escena latinoamericana.

Entre giras, nuevas producciones y una agenda internacional cada vez más sólida, Zisko continúa desarrollando un proyecto que prioriza identidad, riesgo y transformación -consolidando una voz propia dentro del techno contemporáneo y expandiendo horizontes con la mirada puesta en nuevos territorios, incluyendo Asia y Oceanía.