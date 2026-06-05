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El pedido de la familia del Indio Solari: "Cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó"

A través de un emotivo comunicado, el entorno más cercano del músico compartió unas palabras para despedirlo y pidió respeto para atravesar las primeras horas de duelo. El mensaje conmovió a miles de seguidores en todo el país.

Cecilia Andrea Bello
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Mientras miles de fanáticos continúan expresando su dolor por la muerte de Carlos "Indio" Solari, su familia y entorno más cercano difundieron un sentido mensaje para agradecer el acompañamiento y pedir respeto en este momento de profunda tristeza.

"La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes", expresaron en el comunicado publicado en las redes oficiales del artista.

En el texto también solicitaron comprensión para atravesar las primeras horas de duelo y adelantaron que próximamente se informará cómo será la despedida pública para que los seguidores puedan rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la historia del rock argentino.

"Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación. Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también", señalaron.

Sin embargo, fue el cierre del mensaje el que generó una especial emoción entre los fanáticos. La familia dejó una reflexión que rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales y grupos de seguidores de todo el país.

"Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó".

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 La familia del Indio Solari compartió esta imagen para comunicar su partida  

La publicación fue firmada con la frase "Graciosos y Valientes", vinculada desde hace años al universo del Indio Solari. En pocas líneas, el mensaje logró resumir el dolor de una despedida histórica y, al mismo tiempo, dejar una enseñanza que acompañó gran parte de la obra del músico: la importancia de la comunidad, la empatía y el cuidado mutuo.

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