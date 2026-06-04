Luck Ra le canta a Messi y emociona a los fanáticos con "El Último Baile", su homenaje más especial

Luck Ra atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y decidió celebrarlo con un lanzamiento cargado de sentimiento.

El cantante presentó "El Último Baile", una canción inspirada en Lionel Messi que combina toda la esencia del cuarteto con la emoción que despierta el máximo ídolo del fútbol argentino.

La propuesta reúne además a Juan Portella, compositor del tema, Un Poco de Ruido y Ramky, quienes aportan su sello a una producción que busca transformarse en la banda sonora de los hinchas argentinos de cara al Mundial 2026.

Una canción nacida de la admiración por Messi

Desde que comenzó a anticipar el lanzamiento en redes sociales, Luck Ra despertó una enorme expectativa entre sus seguidores.

A través de un video repleto de referencias futboleras, el artista dejó entrever algunos fragmentos de la canción y confirmó que se trataba de un homenaje dedicado a su máximo referente.

La repercusión fue inmediata y miles de fanáticos comenzaron a esperar con entusiasmo el estreno oficial.

El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y refleja la admiración que el cordobés siente por el capitán de la Selección Argentina.

Uno de los fragmentos más destacados de la canción expresa:

"Si alguien habla de pasión, solo aparece tu nombre. Tantos tatuajes que ahora el fútbol es tu sobrenombre. Y aunque a muchos les duela, bien por dentro todos saben que eso es lo que corresponde".

El anuncio que revolucionó las redes sociales

En la previa del estreno, Luck Ra eligió presentar la canción con una puesta cargada de símbolos nacionales.

Banderas argentinas, trofeos, afiches y distintos elementos vinculados al fútbol formaron parte del video con el que anunció el lanzamiento.

Vestido con una campera inspirada en los colores argentinos, el cantante realizó una declaración que rápidamente se viralizó:

"Hicimos este tema para Messi".

Además, definió a "El Último Baile" como la canción más especial de toda su carrera, por tratarse de una obra dedicada a quien considera su ídolo y el de millones de argentinos.

Un presente profesional lleno de éxitos

El lanzamiento llega en una etapa de enorme crecimiento para el artista cordobés.

Recientemente, Luck Ra fue uno de los protagonistas de los Premios Gardel 2026, donde obtuvo dos importantes reconocimientos.

Por un lado, ganó en la categoría "Mejor Álbum de Cuarteto" gracias a "Que sed", su segundo trabajo discográfico. Además, obtuvo el premio a "Mejor Canción de Cuarteto" por "Tu Misterioso Alguien (cuarteto)", la exitosa colaboración que realizó junto a Miranda!.

Estos logros consolidan el gran momento artístico que atraviesa y lo posicionan como una de las figuras más destacadas de la música popular argentina.

La gira internacional que impulsa su carrera

Mientras disfruta del impacto de este nuevo lanzamiento, Luck Ra continúa expandiendo su carrera fuera del país.

Tras presentarse recientemente en Perú, donde protagonizó una multitudinaria noche de cuarteto en Costa 21, el cantante ya tiene nuevos compromisos internacionales confirmados.

Cuándo toca Luck Ra en Chile

El artista regresará a Chile el próximo 23 de octubre, cuando se presente en el Teatro Caupolicán de Santiago.

Las entradas estarán disponibles en venta general desde el 5 de junio a las 10:30 horas a través de Puntoticket.com.

Las fechas confirmadas en España

La gira internacional también incluirá dos importantes conciertos en España.

El 26 de noviembre llegará al Sant Jordi Club de Barcelona, mientras que el 28 de noviembre actuará en el Palacio Vistalegre de Madrid, dos de los escenarios más importantes del circuito musical español.

Un año de expansión para el cuarteto argentino

Antes de estos anuncios, el artista cordobés también concretó una destacada incursión en México. Durante marzo participó de festivales de gran relevancia como Tecate Pa'l Norte, en Monterrey, y Resuena, en Puebla, llevando el cuarteto argentino a miles de espectadores.

"El Último Baile", una declaración de amor futbolera

Con este lanzamiento, Luck Ra une dos de las mayores pasiones argentinas: el fútbol y la música.

Entre melodías de cuarteto, referencias a la Selección y un mensaje dedicado a Lionel Messi, "El Último Baile" se presenta como una celebración de la figura del capitán argentino y como una nueva muestra del gran momento que atraviesa el artista cordobés.



