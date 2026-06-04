Día del Cuarteto: de La Mona Jiménez y Rodrigo a Luck Ra, Q'Lokura y La K'onga, los artistas que mantienen vivo el tunga tunga

Cada 4 de junio se celebra el Día del Cuarteto, una fecha que homenajea al ritmo más emblemático de Córdoba y una de las expresiones culturales más importantes de la Argentina. La conmemoración recuerda el debut radial del Cuarteto Leo, ocurrido el 4 de junio de 1943, considerado el nacimiento oficial de un movimiento que décadas después terminaría conquistando al país entero.

Lo que comenzó como una expresión popular nacida en los barrios y pueblos cordobeses se transformó con el tiempo en una identidad cultural capaz de atravesar generaciones, provincias y fronteras. El característico "tunga tunga", creado por Leonor Marzano desde el piano de La Leo, se convirtió en el sello inconfundible de un sonido que encontró en el baile, la alegría y la emoción una conexión única con el público.

Leonor Marzano fue la creadora del histórico "tunga tunga", el sonido que dio origen al cuarteto y marcó para siempre la identidad musical de Córdoba

La historia del cuarteto está marcada por nombres que hoy forman parte del patrimonio cultural argentino. Carlos "La Mona" Jiménez elevó el género a una dimensión masiva y construyó una carrera legendaria que lo convirtió en su máximo referente. Más tarde, Rodrigo Bueno logró lo que parecía imposible: llevar el cuarteto a cada rincón del país, romper barreras culturales y transformarlo en un fenómeno nacional con clásicos que siguen vigentes más de dos décadas después.

Carlos "La Mona" Jiménez, el máximo ícono del cuarteto, llevó el género a una dimensión popular sin precedentes

Walter Olmos, Gary, Sebastián, Jean Carlos, Walter Romero, Loco Amato, Chébere, Trulalá, Banda XXI, La Barra y Javier "La Pepa" Brizuela fueron también piezas fundamentales en la expansión de un movimiento que dejó de pertenecer exclusivamente a Córdoba para convertirse en una de las expresiones más representativas de la música argentina.

Walter Olmos se convirtió en una de las voces más queridas del cuarteto

La nueva generación que llevó el cuarteto al mundo

En los últimos años, el cuarteto encontró una nueva forma de crecer. La aparición de artistas jóvenes, las colaboraciones con figuras del pop y la música urbana, y el impacto de las plataformas digitales permitieron que el género alcanzara una visibilidad sin precedentes.

Luck Ra se convirtió en uno de los máximos responsables de este fenómeno. Con éxitos virales, millones de oyentes mensuales y colaboraciones que cruzan géneros y fronteras, logró acercar el cuarteto a nuevas generaciones dentro y fuera del país.

Luck Ra se transformó en el gran embajador de la nueva generación cuartetera

Q'Lokura es otro de los grandes fenómenos de esta nueva etapa. Liderada por Nicolás Sattler y Facundo "Chino" Herrera, la banda logró convertirse en una de las más convocantes del país gracias a una combinación de clásicos cuarteteros, nuevas versiones y canciones propias que rápidamente conectaron con el público.

Tanto Nico como el Chino ya tenían un recorrido dentro del género antes de crear Q'Lokura, siendo parte de Chipote, una de las agrupaciones más populares de Córdoba durante la década pasada. Esa experiencia fue clave para construir un proyecto que hoy llena escenarios en todo el país y acumula millones de reproducciones en plataformas digitales.

Q'Lokura, con Nicolás Sattler y Facundo "Chino" Herrera al frente, se consolidó como uno de los fenómenos más convocantes del país

La K'onga también protagonizó una expansión histórica del cuarteto. Gracias a sus exitosas colaboraciones con artistas de distintos géneros y países, el grupo llevó el sonido cordobés a una dimensión internacional inédita, presentándose en escenarios de todo el mundo y logrando que el cuarteto sonará incluso en ciudades tan lejanas como Tokio.

La K'onga fue una de las bandas que más contribuyó a la internacionalización del cuarteto

A ellos se suman Ulises Bueno, quien continúa siendo uno de los artistas más queridos y respetados del cuarteto; Damián Córdoba, referente de la energía y la fiesta cuartetera; y DesaKTa2, una de las bandas jóvenes con mayor crecimiento de los últimos años.

Además, Los Herrera se consolidan como protagonistas de una nueva generación de artistas familiares; Magui Olave se destaca como una de las voces femeninas más importantes y representativas de la escena, abriendo camino para las mujeres dentro del cuarteto; y la exitosa dupla formada por Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, responsables de algunos de los mayores fenómenos virales de los últimos años.

Ulises Bueno continúa siendo uno de los grandes emblemas del género

CM y el cuarteto: una historia contada desde adentro

A lo largo de los años, CM El Canal de la Música tuvo el privilegio de recibir a algunos de los nombres más importantes de la historia del cuarteto. Por nuestros estudios pasaron leyendas como Carlos "La Mona" Jiménez, Rodrigo Bueno, Walter Olmos y Banda XXI, artistas que marcaron para siempre el rumbo de un género que nació en Córdoba y conquistó a todo el país.

Con el paso del tiempo, también fuimos testigos de la renovación del movimiento, acompañando a las nuevas generaciones que hoy mantienen viva la esencia cuartetera. Entrevistas, acústicos, presentaciones especiales y coberturas nos permitieron estar cerca de artistas como La K'onga, Q'Lokura, Luck Ra, Ulises Bueno, Damián Córdoba, DesaKTa2, Los Herrera, Magui Olave, Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, protagonistas de una escena que sigue creciendo año tras año.

Desde las figuras históricas hasta los nuevos fenómenos que llenan estadios y acumulan millones de reproducciones, CM tuvo la oportunidad de documentar distintas etapas de un género que forma parte del ADN musical argentino.

Un legado que sigue creciendo A 83 años de aquel histórico debut del Cuarteto Leo, el "tunga tunga" sigue más vigente que nunca. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2025, el cuarteto continúa emocionando, evolucionando y conquistando nuevos públicos.

Y mientras nuevas generaciones descubren sus canciones y los artistas siguen llevando el ritmo cordobés a escenarios de todo el mundo, una certeza permanece intacta: el cuarteto ya no es solamente un género musical. Es una identidad cultural que une generaciones y una de las expresiones más representativas de la música argentina.