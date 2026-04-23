Q'Lokura confirma su décimo Movistar Arena: cuándo salen y dónde comprar las entradas

Q'Lokura sigue haciendo historia y confirmó su décimo show en el Movistar Arena, que tendrá lugar el 17 de junio, en el marco de su exitoso En Movimiento Tour. Luego de agotar funciones -incluida la del 6 de marzo y la del 25 de abril-, el dúo redobla la apuesta con una fecha que promete ser tan icónica como irrepetible.

En la tierra donde el número diez tiene un peso simbólico único, Nicolás Sattler y Facundo "El Chino" Herrera celebran este hito con un show pensado especialmente para la ocasión. La propuesta incluirá una puesta renovada, invitados especiales y momentos diseñados para recorrer el camino que los llevó a consolidarse como uno de los grandes fenómenos del cuarteto actual.

Q'Lokura anuncia su décimo Movistar Arena en Buenos Aires

Con más de 15 mil personas por noche, repertorios coreados de principio a fin y una dinámica explosiva que ya es marca registrada, Q'Lokura convirtió cada presentación en una verdadera fiesta. Esta décima función no será la excepción: promete combinar clásicos, sorpresas y una conexión directa con el público que sigue creciendo fecha a fecha.

Además, el grupo atraviesa un presente imparable en plataformas digitales, ubicándose entre los artistas más escuchados del país y liderando rankings que reflejan su impacto más allá del vivo.

Entradas: cuándo y dónde comprarlas

Las entradas para el show de Q'Lokura del 17 de junio estarán disponibles a partir de hoy, jueves 23 de abril a las 13:00 horas, exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena.

El tour sigue en movimiento

El grupo continúa expandiendo su alcance con el En Movimiento Tour, una gira internacional que los llevará por países como Argentina, Estados Unidos, España, Chile, Uruguay, Paraguay, México y Bolivia, consolidando su crecimiento y llevando el cuarteto a nuevas audiencias.

En ese marco, este sábado 25 de abril Q'Lokura presentará su noveno show en el Movistar Arena, con localidades totalmente agotadas, anticipando la magnitud del fenómeno que volverá a repetirse en su décima función.