La foto de Paco Amoroso que terminó de confirmar su relación con Loreto Peralta

Las redes sociales se convirtieron en uno de los escenarios favoritos para confirmar romances sin necesidad de comunicados ni declaraciones.

Una fotografía, una historia de Instagram o un simple gesto suelen alcanzar para que los seguidores unan las piezas del rompecabezas.

Algo de eso ocurrió con Paco Amoroso y Loreto Peralta, quienes volvieron a quedar en el centro de la atención luego de una publicación que, para muchos, despejó cualquier duda.

Después de meses de especulaciones, la imagen compartida por el integrante de Ca7riel & Paco Amoroso aparece como la señal más clara hasta el momento de su vínculo con la actriz mexicana.

Los rumores que comenzaron meses atrás

Las primeras versiones sobre una posible relación entre ambos empezaron a circular en abril de 2026.

En aquel momento, publicó un video en TikTok en el que realizaba lip sync de "Ay, ay, ay", una de las canciones del popular dúo argentino. Aunque inicialmente muchos lo interpretaron como un simple contenido para redes sociales, con el paso de las semanas surgieron nuevos indicios.

La situación tomó mayor relevancia cuando ambos aparecieron juntos durante una de las presentaciones del Free Spirits World Tour en Argentina.

Según trascendió, en aquella oportunidad se besaron frente a varias personas y las imágenes rápidamente recorrieron las redes sociales, generando miles de comentarios entre los seguidores de ambos artistas.

El cumpleaños que alimentó las versiones

Pese a las especulaciones, ninguno de los dos realizó declaraciones públicas sobre el vínculo.

Sin embargo, el pasado 9 de junio, coincidiendo con el cumpleaños número 22 de la protagonista de "No se aceptan devoluciones", Paco Amoroso sorprendió a sus seguidores con una publicación que llamó la atención de inmediato.

El músico compartió una fotografía de Loreto en sus historias de Instagram como homenaje por su cumpleaños.

En la imagen se la puede ver sonriendo frente a cámara, luciendo una musculosa y un top de bikini. Además, el paisaje de fondo, con arena y alojamientos turísticos, sugiere que la foto corresponde a unas vacaciones junto al mar.

Para muchos usuarios, el gesto alcanzó para interpretar que la relación entre ambos ya no busca mantenerse en secreto.

La foto de Loreto Peralta que subió Paco Amoroso a sus redes

El detalle que detectaron los fanáticos

Por su parte, Loreto también compartió en sus redes sociales varias imágenes de los festejos por su cumpleaños.

La actriz publicó un álbum fotográfico desde Nashville, Tennessee, donde mostró algunos de los momentos más destacados de la celebración.

Entre las fotografías apareció una que despertó especialmente la atención de los seguidores.

Mientras posaba junto a su torta de cumpleaños, en uno de los extremos de la imagen podía verse parcialmente un brazo que muchos identificaron como perteneciente a Paco Amoroso.

Aunque no existe confirmación oficial sobre esa teoría, el detalle generó una gran cantidad de comentarios entre los usuarios.

Una relación que genera debate en redes

Más allá de la aparente confirmación del romance, la pareja también quedó envuelta en una discusión que rápidamente ganó espacio en las plataformas digitales.

Varios usuarios comenzaron a debatir sobre la diferencia de edad entre ambos.

Actualmente, Loreto Peralta tiene 22 años, mientras que Paco Amoroso tiene 32, una distancia generacional que algunos seguidores remarcaron en redes sociales.

Las opiniones se dividieron entre quienes consideran que la diferencia es irrelevante y quienes cuestionan la brecha de edad entre ambos artistas.

Un vínculo que ya no pasa desapercibido

Aunque ni Paco Amoroso ni Loreto Peralta realizaron declaraciones públicas sobre su situación sentimental, las señales que compartieron en redes sociales resultan cada vez más evidentes.

La fotografía publicada por el cantante durante el cumpleaños de la actriz se convirtió en una de las pruebas más comentadas por los seguidores de ambos, que desde hace meses observan atentamente cada interacción.

Mientras las especulaciones continúan creciendo, todo indica que la historia entre el músico argentino y la actriz mexicana atraviesa uno de sus momentos de mayor exposición pública y ya figura entre las relaciones más comentadas del mundo del espectáculo latinoamericano.



