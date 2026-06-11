WOS llega a Villa Ballester y se suma a una iniciativa en defensa de la universidad pública

La Gira Bonaerense de WOS entra en su tramo final y tendrá una parada especial en Villa Ballester. El próximo 13 de junio, el músico se presentará en el Club Alemán y, en el marco de este concierto, acompañará una iniciativa impulsada por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) en apoyo a la universidad pública.

La propuesta busca visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario nacional y permitirá a estudiantes acceder a entradas para el show mediante la presentación de un certificado de alumno regular y la donación de tres alimentos no perecederos. Los tickets serán entregados por orden de llegada y con cupos limitados.

WOS se presentará en Villa Ballester en una de las últimas fechas de su Gira Bonaerense

La acción se suma al espíritu de cercanía que caracterizó a la Gira Bonaerense, un recorrido que llevó a WOS por ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Junín e Ituzaingó, recuperando el vínculo directo con el público en escenarios de menor escala.

Lejos de los grandes festivales y las giras internacionales, el artista apostó por volver a las rutas bonaerenses y reencontrarse con audiencias de distintas localidades en espacios donde la experiencia en vivo se vive de manera más cercana e intensa.

Acompañado por su banda, integrada por Chipi Rud en guitarra, Natasha Iurcovich en bajo, Francisco Azorai en teclados y Tomi Sainz en batería, WOS ofrece un espectáculo que combina potencia, sensibilidad y una fuerte conexión con el público.

Luego de la fecha en Villa Ballester, la gira llegará a su cierre definitivo el próximo 19 de junio en el Microestadio Lanús, poniendo fin a un recorrido que reafirmó el vínculo del artista con la provincia de Buenos Aires y sus escenarios históricos.

Con música y compromiso social, WOS vuelve a demostrar que sus shows también pueden convertirse en espacios de encuentro, participación y solidaridad.