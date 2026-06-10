Ke Personajes, L-Gante y Q'Lokura se suman al debut musical de Ronaldinho en "Camisa 10"

Después de conquistar el fútbol mundial y convertirse en una leyenda dentro y fuera de las canchas, Ronaldinho Gaúcho decidió dar un paso inesperado en su carrera.

El exjugador brasileño lanzó "Camisa 10", un proyecto musical que marca el debut de su propio sello discográfico internacional y que cuenta con la participación de artistas de distintas partes del mundo.

El trabajo ya se encuentra disponible en plataformas digitales y representa la concreción de un sueño personal para el astro brasileño, quien desde hace años mantiene un fuerte vínculo con la música.

Un proyecto global con más de 60 canciones

Lejos de tratarse de un lanzamiento convencional, "Camisa 10" llega con dimensiones inéditas. El álbum reúne 60 canciones y convoca a intérpretes de 18 países, conformando una propuesta multicultural que atraviesa distintos géneros y estilos.

Dancehall, afrobeats, pop urbano, trap y reggaetón forman parte de un repertorio pensado para conectar sonidos, culturas y artistas de diferentes rincones del mundo.

La iniciativa también marca el nacimiento de Tu Música como sello discográfico internacional, un proyecto impulsado por Ronaldinho junto a productores y colaboradores de larga trayectoria.

El sueño musical de Ronaldinho

El exfutbolista nunca ocultó su pasión por la música. A lo largo de su carrera fue visto en estudios de grabación, festivales y colaboraciones con artistas de distintos países.

Ahora, con el lanzamiento de "Camisa 10", esa pasión se transformó en un proyecto concreto.

"Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida", expresó el brasileño en un comunicado oficial.

La frase resume el espíritu de una producción que busca unir diferentes culturas musicales bajo una misma propuesta.

Pitbull, Sean Paul y Juan Magán entre las figuras internacionales

El álbum cuenta con la participación de reconocidos artistas internacionales, entre ellos Pitbull, Sean Paul y Juan Magán, además de una extensa lista de músicos provenientes de América Latina, Europa, África y el Caribe.

La propuesta fue concebida como una red de colaboraciones que conecta distintos estilos y escenas musicales, generando un repertorio amplio y diverso.

La presencia argentina en "Camisa 10"

Argentina tiene una participación destacada dentro del proyecto con algunos de los nombres más populares del momento.

Entre los artistas convocados aparecen Ke Personajes, L-Gante, Q'Lokura, Bhavi, El Turko y El Negro Tecla, quienes aportan diferentes estilos y representan la diversidad de la escena musical argentina actual.

La inclusión de estos nombres refuerza la apuesta latinoamericana del álbum y el alcance regional que busca tener el proyecto.

Ronaldinho también se anima a cantar

Además de impulsar el lanzamiento como productor y creador del sello, Ronaldinho también participa como intérprete en tres canciones del álbum.

Su voz puede escucharse en:

"Perfil", junto al artista mexicano Luis R. Conriquez.

"Vamos a Celebrar", junto a Pitbull.

"La Verde", acompañado por Tony Aguirre.





De esta manera, el exfutbolista se involucra directamente en la propuesta artística y suma una nueva faceta a su extensa trayectoria pública.

El equipo detrás del proyecto

La idea original y el desarrollo de "Camisa 10" estuvieron a cargo de los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin, quienes trabajaron junto a Roberto de Assis, hermano y mánager de Ronaldinho.

La iniciativa busca consolidar una plataforma internacional para artistas de diferentes países y abrir nuevas oportunidades de colaboración entre mercados musicales.

Del fútbol a la música, sin perder el espíritu de estrella

A lo largo de su carrera, Ronaldinho construyó una imagen asociada al talento, la creatividad y el espectáculo. Con "Camisa 10", el brasileño traslada esa misma filosofía al mundo de la música y apuesta por un proyecto de alcance global.

Con más de 60 canciones, artistas de 18 países y figuras reconocidas de distintos géneros, el lanzamiento se convierte en una de las iniciativas musicales más ambiciosas impulsadas por un exdeportista en los últimos años.

Un nuevo capítulo para una figura mundial

Para Ronaldinho, el desafío ya no está dentro de una cancha. Ahora, el objetivo es conquistar nuevos escenarios a través de la música y reunir a estrellas de todo el mundo bajo una misma camiseta: la de "Camisa 10".

La presencia de artistas argentinos como Ke Personajes, L-Gante y Q'Lokura suma un atractivo especial para el público local y confirma el carácter internacional de un proyecto que busca trascender fronteras a través de la música.