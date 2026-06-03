Ke Personajes presenta "Corazón Ausente", su esperado primer álbum

Ke Personajes acaba de concretar uno de los hitos más importantes de su trayectoria con el estreno de "Corazón Ausente", su primer álbum de estudio.

Disponible en YouTube y Spotify, el material representa mucho más que un lanzamiento discográfico: es el comienzo de una etapa renovada para una de las bandas argentinas de mayor crecimiento en los últimos años.

A través de 14 canciones propias, el grupo propone un recorrido emocional que invita a bailar, emocionarse y reflexionar, mostrando una faceta artística diferente y una apuesta más profunda por la composición propia.

Un álbum que cuenta una historia completa

Lejos de ser una colección de canciones independientes, "Corazón Ausente" fue concebido como una obra integral donde cada tema forma parte de un mismo proceso de transformación.

A lo largo del disco, la narrativa atraviesa emociones como el caos, la desesperación, la obsesión y la incertidumbre, hasta llegar a la aceptación, el crecimiento personal y la búsqueda del amor propio.

Cada canción funciona como un capítulo de una misma historia, reflejando la evolución de un personaje que aprende de las experiencias más difíciles para encontrar una nueva manera de mirar la vida.

El significado detrás de "Corazón Ausente"

La canción que da nombre al álbum resume gran parte de la esencia conceptual del proyecto.

"Corazón Ausente" aborda la dualidad que aparece tanto en la portada como en la introducción realizada junto a Santa Fe Klan. Por un lado, refleja el dolor de alguien que no logra superar una pérdida emocional. Por otro, muestra una actitud desafiante y orgullosa al creer que nadie volverá a amar de la misma manera.

Esa combinación de vulnerabilidad y fortaleza se convierte en uno de los pilares de una obra que explora distintos estados emocionales sin perder identidad.

Invitados internacionales que potencian el proyecto

El primer álbum de Ke Personajes cuenta con participaciones especiales de artistas reconocidos a nivel internacional.

Entre las colaboraciones se destacan:

Santa Fe Klan, quien participa en la introducción del álbum.

Los Ángeles Azules, invitados en "De la A a la Z".

J Balvin, presente en "Celosa".





Cada uno aporta su impronta artística y cultural, fusionándose con el sonido característico de la banda argentina y enriqueciendo una propuesta que busca ampliar horizontes sin perder sus raíces.

El tracklist completo de "Corazón Ausente"

El álbum incluye las siguientes canciones:

INTRO (ft Santa Fe Klan) CORAZÓN AUSENTE NOS PROMETIMOS TU CASI ALGO ECHAR DE MENOS DEBIÓ SER ASÍ DE LA A LA Z (ft Los Ángeles Azules) CELOSA (ft J Balvin) MI NORTE SE HACE DIFÍCIL UN BESO SE JODIÓ OUTRO RECORDATORIO

Una preescucha sorpresa en su ciudad natal

Antes de la salida oficial del disco, Ke Personajes sorprendió a sus seguidores con una presentación especial en Concepción del Uruguay, ciudad que vio nacer al grupo.

La banda organizó una preescucha exclusiva en la Plaza Ramírez, donde miles de personas se acercaron para participar de una jornada única.

Durante el encuentro, el grupo estrenó tres canciones del nuevo álbum y volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria frente a su público.

Un presente consagratorio

El lanzamiento de "Corazón Ausente" llega en un momento clave para la banda.

A comienzos de 2026, Ke Personajes se presentó en el prestigioso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde recibió una ovación del público y fue distinguido con las Gaviotas de Plata y Oro.

Poco después, el grupo formó parte del reconocido Vive Latino en México, compartiendo cartel con artistas de alcance global y consolidando su expansión internacional.

Europa y Latinoamérica en la mira

Mientras celebra la salida de su primer álbum, la banda ya prepara una extensa gira internacional.

El tour incluirá presentaciones en ciudades como París, Bruselas, Ámsterdam, Hamburgo, Milán, Roma, Frankfurt, Berlín, Londres, Madrid, Copenhague, Estocolmo, Múnich, Zúrich, La Palma y Gran Canaria.

Además, continuará recorriendo Latinoamérica con fechas confirmadas en Neuquén, Mendoza, Corrientes, Chile, Tucumán, Córdoba y Rosario.

Próximas fechas de la gira "Corazón Ausente" 2026

Europa

15/06 - Cabaret Sauvage (París, Francia)

17/06 - La Madeleine (Bruselas, Bélgica)

18/06 - Melkweg (Ámsterdam, Holanda)

21/06 - Fabrik (Hamburgo, Alemania)

23/06 - Milano Latin Festival (Milán, Italia)

24/06 - Eur Social Park (Roma, Italia)

26/06 - Batschkapp (Frankfurt, Alemania)

27/06 - Heimathafen Neukölln (Berlín, Alemania)

29/06 - Electric Ballroom (Londres, Inglaterra)

30/06 - La Carbonería del Galván (Madrid, España)

03/07 - Poolen (Copenhague, Dinamarca)

04/07 - Gröna Lund (Estocolmo, Suecia)

06/07 - Backstage (Múnich, Alemania)

08/07 - Komplex 457 (Zúrich, Suiza)

10/07 - Resistime (La Palma, España)

11/07 - Somos Latinos (Gran Canaria, España)





Latinoamérica

21/08 - Mood Live (Neuquén) - Nueva fecha

22/08 - Arena Maipú (Mendoza) - Nueva fecha

30/08 - Movistar Arena (Chile)

26/09 - Anfiteatro Cocomarola (Corrientes) - Nueva fecha

07/10 - Teatro Mercedes Sosa (Tucumán) - Nueva fecha

09/10 - Quality Arena (Córdoba) - Nueva fecha

31/10 - Bioceres Arena (Rosario) - Nueva fecha





El inicio de una nueva etapa

Con "Corazón Ausente", Ke Personajes no solo presenta su primer álbum de estudio, sino que también deja en claro hacia dónde quiere avanzar artísticamente. La combinación de canciones propias, una narrativa conceptual y colaboraciones internacionales refleja el crecimiento de una banda que continúa expandiendo fronteras.

Este trabajo se presenta como el punto de partida de una nueva historia para el grupo, una etapa donde la composición, la búsqueda artística y la identidad propia toman un rol central en el futuro de la banda.



