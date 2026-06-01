Emilia Mernes fue distinguida en su ciudad natal y se emocionó hasta las lágrimas: "Nogoyá siempre va a ser mi lugar favorito"

La carrera de Emilia Mernes la llevó a conquistar escenarios en distintos rincones del mundo, pero esta vez el momento más especial ocurrió en el lugar donde todo comenzó.

La cantante regresó a Nogoyá, su ciudad natal, para recibir un reconocimiento que quedará marcado entre los más importantes de su trayectoria: la declaración como ciudadana ilustre.

La ceremonia se realizó en la Casa de la Cultura y reunió a vecinos, familiares, amigas, fanáticos y autoridades locales que se acercaron para homenajear a una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional.

El encuentro se transformó rápidamente en una verdadera celebración popular, con muestras de cariño que acompañaron a la cantante durante toda la jornada.

El reconocimiento a una embajadora de Nogoyá

La distinción otorgada por el municipio y el Concejo Deliberante destacó no solo su crecimiento artístico, sino también el vínculo permanente que mantiene con la ciudad que la vio nacer.

Desde sus primeros pasos en agrupaciones locales, pasando por su etapa como integrante de Rombai, hasta convertirse en una de las principales figuras del pop latino, Emilia nunca dejó de mencionar sus raíces.

Durante su discurso, la emoción se hizo evidente.

"Nogoyá es mi vida. Acá están mis recuerdos, mis amigos, mi familia, mis profesores, esos lugares que llevo conmigo donde vaya y me recuerdan siempre de dónde vengo", expresó con la voz quebrada.

Una ciudad revolucionada por su presencia

La llegada de la artista generó una enorme expectativa entre los vecinos. El operativo de seguridad y la organización especial del evento reflejaron la magnitud de la convocatoria.

La cantante arribó a Entre Ríos luego de semanas de intensa actividad profesional, que incluyeron presentaciones junto a Los Ángeles Azules en el Movistar Arena y el cierre de su gira .mp3 Tour en Nueva York.

Sin embargo, reconoció que esta experiencia tuvo un significado diferente.

"He pasado por un montón de escenarios, pero es muy especial estar hoy acá con todos ustedes. Estoy nerviosa y muy emocionada", admitió.

Emilia Mernes distinguida en su ciudad

Emilia Mernes distinguida en su ciudad

El orgullo de toda una provincia

La designación de "Nogoyaense Ilustre" fue aprobada por unanimidad y contó con la participación de la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, y del intendente Bernardo Schneider.

Durante el acto, las autoridades destacaron el impacto que genera Emilia en las nuevas generaciones.

"Trascendiste fronteras, sos un faro para toda la juventud y un orgullo para Nogoyá y toda la provincia", expresó Aluani.

Los recuerdos que volvieron a aparecer

En las horas previas al homenaje, Emilia compartió fotografías familiares y momentos de su infancia, imágenes que despertaron emociones y memorias que parecían dormidas.

En diálogo con un medio local, recordó:

"Ayer estábamos viendo los álbumes de fotos y uno va desbloqueando recuerdos".

La cantante también rememoró sus comienzos en escenarios pequeños de la región, mucho antes de convertirse en una figura internacional.

"Quién hubiera dicho que después de aquellos shows en el camioncito iba a poder recorrer tantos lugares y escenarios del mundo", recordó entre risas.

Un vínculo que nunca se rompió

A pesar del éxito internacional, la artista mantiene intacta su relación con Nogoyá. La panadería familiar, las amistades de toda la vida y los vecinos siguen formando parte de cada regreso.

La directora de Cultura local, Karina Clementín, destacó ese lazo permanente.

"Siempre menciona a Nogoyá con orgullo, vuelve a su ciudad y es una inspiración inmensa para nuestros jóvenes, demostrando que con trabajo y pasión se pueden cumplir los sueños", afirmó.

Para la funcionaria, el reconocimiento también pone en valor la cercanía y la calidad humana que la cantante mantiene pese a la exposición internacional.

El agradecimiento más especial

Durante la ceremonia, Emilia dedicó palabras de agradecimiento a sus padres, a su familia y a sus amigas, quienes la acompañaron durante los distintos momentos de su carrera.

Visiblemente emocionada, dejó una de las frases más celebradas de la jornada.

"Aunque mi trabajo me haya permitido conocer muchos lugares, mi favorito siempre va a ser este. Acá aprendí a soñar, acá sucedió todo".

Y luego reafirmó:

"No importa dónde esté. Siempre llevo a Nogoyá conmigo".

Las palabras provocaron una ovación inmediata entre los presentes.

Una promesa que ilusionó a todos

La visita coincidió con un presente profesional de enorme actividad para Emilia. En las últimas semanas colaboró con artistas como Los Ángeles Azules y Luísa Sonza, además de completar compromisos internacionales en Estados Unidos.

Sin embargo, la artista reconoció que el homenaje recibido en su ciudad tiene un valor especial.

"Es un honor enorme recibir esta distinción en el lugar donde nací", señaló.

La comunidad respondió con flores, regalos, un mate y múltiples muestras de afecto. El evento fue seguido por miles de personas a través de las redes sociales, donde los mensajes de orgullo se multiplicaron durante toda la jornada.

Karina Clementín resumió el sentimiento colectivo:

"Queremos que ella sienta el cariño de su gente, porque Nogoyá vibra con cada uno de sus logros. Este reconocimiento es un ‘gracias' gigante de parte de todos los vecinos que la vieron crecer".

El sueño de volver a cantar en casa

Después del acto oficial, Emilia dialogó con la prensa y dejó una confesión que reflejó la intensidad emocional de los últimos días.

"Estuve llorando todos estos días", reconoció.

Luego, cuando le preguntaron qué deseo le gustaría concretar próximamente, no dudó ni un segundo en responder.

"Venir a cantar acá. Ya estamos en preparativos, algún día seguramente voy a venir prontito y brindarles un show a mi gente de Nogoyá", prometió.

La frase despertó aplausos y renovó la ilusión de los vecinos, que ahora esperan volver a verla sobre un escenario, esta vez en la ciudad donde nació la historia de una de las artistas argentinas más exitosas de su generación.