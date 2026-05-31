Emilia Mernes recibió una distinción en su ciudad natal, pero le recordaron su pelea con Tini Stoessel: "Le pusieron..."

Tras su conflicto con Tini Stoessel, Emilia Mernes fue apareciendo de a poco en eventos públicos y hasta se animó a hablar con los medios. En las últimas horas, la cantante fue distinguida como ciudadana ilustre de Nogoyá, su ciudad natal en Entre Ríos. Al finalizar el acto, un gesto desafortunado hizo que se recordara su enemistad con la "Triple T".

Este domingo 31 de mayo, Emilia fue reconocida como "Nogoyaense ilustre". El evento se desarrolló en horas de la tarde en la Casa de la Cultura "Profesor Juan José Antonio Segura". Allí miles de vecinos y fans estuvieron presentes para homenajear a la artista.

Emilia Mernes fue reconocida como ciudadana ilustre en Nogoyá, su ciudad natal en Entre Ríos.

Muy emocionada, la autora de "Exclusive.mp3" dio un discurso en el que agradeció a los familiares, amigos y a quienes la impulsaron en su sueño de triunfar con la música.

"Lo más lindo es que, sin importar dónde esté, siempre llevo a Nogoyá conmigo. Mi lugar favorito siempre va a ser este porque acá están mis raíces, acá aprendí a soñar y acá empezó todo. Gracias, Nogoyá, por este honor tan grande; lo llevo en mi corazón y lo voy a llevar conmigo siempre", fueron las palabras de agradecimiento de la novia de Duki.

Tras la ovación y los aplausos, musicalizaron el evento con "La original", su canción con Tini Stoessel, lo que fue interpretado como un gesto de poco tacto hacia Emilia Mernes, que pudo opacarla, ya que estuvo en el ojo de la tormenta por los rumores alrededor del enfrentamiento con su colega.

"Un papelón. Un tacto tremendo la organización del homenaje a Emilia", escribió el periodista Fede Flowers, que difundió el video en redes sociales.