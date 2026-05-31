El emotivo reencuentro de Luisana Lopilato y Nico Vázquez en el teatro: "Gracias por..."

Con su vida armada en Canadá junto a Michael Bublé y sus cuatro hijos, Luisana Lopilato aprovecha su estadía en Argentina para cumplir compromisos laborales, mientras visita a su familia. La actriz, que cumplió 39 años hace unas semanas, fue a ver a Nico Vázquez en su obra teatral "Rocky" en el Teatro Lola Membrives.

A través de historias de Instagram, Vázquez replicó el video que lo muestra saludándose con Lopilato. Un abrazo y unas miradas llenas de complicidad pareciera demostrar que cambió la relación entre los actores, incluso a 20 años de haber trabajado juntos.

"Gracias por acompañarnos", escribieron desde el perfil de la obra teatral que es furor en el público y fue vista por famosos como Mirtha Legrand. Tras llevarse la estatuilla de oro y siete galardones en los Premios ACE, fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña.

En tanto, Luisana Lopilato posteó una foto con Nico Vázquez, Dai Hernández, Angie Balbiani y Mariano Demaría. "¡Qué lindo la pasamos!", destacó la actriz sobre la imagen.

Luisana Lopilato fue a ver a Nico Vázquez en el teatro. (Instagram/@luisanalopilato).

Cabe recordar que Nico y Luisana fueron colegas en "Alma pirata", la exitosa telenovela, producida por Cris Morena y emitida por Telefe en el año 2006. En la ficción, compartieron el rol protagónico junto a Mariano Martínez y Benjamín Rojas.