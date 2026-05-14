Luisana Lopilato reveló el desafío que enfrenta con Michael Bublé por la crianza de sus hijos: "Es difícil..."

Cuando Luisana Lopilato brinda una entrevista, las preguntas sobre su vida familiar junto a Michael Bublé nunca faltan. Las giras, los proyectos internacionales y la crianza de sus cuatro hijos despiertan curiosidad entre sus fanáticos. En ese contexto, la actriz contó recientemente cómo hace para organizar el día a día con el cantante y mantener el equilibrio familiar.

En una charla con Guido Kaczka en La 100, la protagonista de "La caja azul" reconoció que la logística detrás de su rutina no es sencilla. "Hace 19 años que lo venimos haciendo y sigue funcionando. Es difícil", confesó al hablar de los desafíos que enfrentan como pareja y padres.

Lopilato explicó que tanto ella como Bublé deben convivir con agendas laborales cambiantes y viajes constantes entre distintos países. Esa dinámica impacta directamente en la vida de sus hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo, especialmente en lo relacionado con la escuela y las actividades cotidianas.

"En diciembre estoy viendo lo de agosto del año que viene, pero si no me avisan con tiempo yo no me puedo organizar", detalló la ex "Casados con Hijos", dejando en claro el nivel de planificación que requiere sostener la rutina familiar mientras ambos continúan desarrollando sus carreras.

Luisana Lopilato y Michael Bublé junto a sus hijos. (Foto: Instagram/ @luisanalopilato).

Además, reveló que muchas veces uno de los dos debe modificar compromisos laborales para priorizar la crianza. "A él también le pasa que tiene que mover un show porque yo trabajo. Para que todo funcione", explicó Luisana, remarcando el esfuerzo mutuo que realizan desde hace casi dos décadas.

En ese sentido, la actriz contó que intenta reducir al máximo el tiempo que pasa lejos de sus hijos cuando viaja por trabajo. "Trato de no sacarlo tanto, que son dos o tres semanas, pero viajo con una maestra y los chicos siguen la misma rutina", señaló sobre la estrategia familiar que implementan durante las giras y viajes.

Luisana Lopilato junto a sus hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo. (Foto: Instagram/ @luisanalopilato).

Gracias a ese esquema, los chicos pueden continuar con la escolaridad y mantener cierta estabilidad pese a los constantes cambios de país y ciudad. La actriz aseguró que cada decisión profesional es evaluada en función del impacto que puede generar en la dinámica familiar y el bienestar de los pequeños.

Después de 19 años juntos, Lopilato dejó en claro que la clave de su relación con Michael Bublé pasa por la adaptación, la comunicación y la capacidad de reorganizar todo cada vez que aparece un nuevo proyecto. Así, la pareja logró construir una rutina que les permite sostener el vínculo familiar aun en medio de agendas cargadas y viajes permanentes.