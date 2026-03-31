Luisana Lopilato reveló la tajante prohibición que tiene con sus hijos sobre un éxito de Cris Morena: "No los dejo..."

Luego de un 2025 lleno de éxitos, "Otro día perdido" volvió a la pantalla de El Trece con una segunda temporada recargada. El programa de Mario Pergolini hizo su regreso el 30 de marzo a las 22.30 horas con Agustín "Rada" Aristarán y Evelyn Botto. Con varias sorpresas, y Luisana Lopilato como la primera invitada de lujo, el ciclo tuvo buenas cifras en el rating, gracias a la divertida entrevista, en la que la actriz reveló varios secretos, incluida una prohibición para sus hijos. La charla, que combinó humor y anécdotas inéditas, se convirtió en el momento más comentado de la noche.

Todo surgió a partir de un comentario de Evelyn Botto, la flamante panelista del ciclo, mientras la invitada repasaba algunos de sus trabajos en producciones de Cris Morena. "Yo formé parte de la generación en la que a no todos nos dejaron ver 'Rebelde way' porque estaba muy subido de tono para esa época. Me acuerdo de que nos dividíamos entre los que a sus papás sí les dejaban verlo y quienes no", explicó Eve. El comentario despertó la curiosidad de Pergolini y de todos los que estaban en el estudio.

Lejos de sorprenderse por la anécdota, Luisana admitió que ella también aplica una restricción similar con sus cuatro hijos: Noah, de 12 años, Elías, de 10, Vida, de 7, y Cielo, de 3. "A mis hijos no los dejo todavía. Son chiquitos. Ahora puedo decirles que no", explicó la actriz con firmeza. La revelación cayó como un bombazo en el piso de "Otro día perdido". La telenovela que mostraba los conflictos de los adolescentes en la Elite Way School, y que marcó a toda una generación, sigue siendo un clásico que muchos padres hoy muestran a sus hijos. Pero en la casa de los Bublé-Lopilato, la cosa es distinta.

Mario Pergolini, con su estilo irónico, no pudo evitar meter el dedo en la llaga. "Pero, ¿qué tiene de malo? Se besaban un poco...", soltó entre risas. Mientras Luisana se mostraba un poco ruborizada, el conductor le agregó más humor al asunto y acotó que seguramente los chicos ya vieron toda la serie en YouTube sin que ella se entere. La actriz sonrió pero no confirmó ni negó la posibilidad, dejando flotando la duda de si sus hijos habrán esquivado la prohibición por los medios digitales.

Luisana Lopilato, en tiempos de Rebelde Way, con el grupo formado en el programa.

Más allá de la anécdota familiar, Luisana también aprovechó para recordar con cariño aquella época. "La pasé muy bien. Siempre fue un entorno muy bueno el de Cris porque estábamos acompañados por nuestras familias", aseguró. Y agregó, con nostalgia, un detalle que pintó de cuerpo entero la fama desmedida que tenían: "Éramos muy populares y me acuerdo que íbamos a un bar con todos mis amigos de la secundaria y nos daban todo gratis. Todos querían venir conmigo". Un recuerdo que la hizo sonreír, mientras los conductores celebraban el dato.

La entrevista también repasó el inicio de su historia de amor con Michael Bublé y otros momentos clave de su carrera, pero la confesión sobre la prohibición de "Rebelde way" quedó como el gran título de la noche. Mientras tanto, en las redes sociales, los fanáticos celebraron la sinceridad de la actriz y muchos padres se sintieron identificados con su postura.

Luisana, que construyó su carrera en la adolescencia bajo los reflectores, hoy elige proteger a sus hijos de esa misma exposición. Y aunque los chicos todavía no pueden verla en una de sus ficciones más emblemáticas, seguro el día que lo hagan entenderán por qué su mamá quiso esperar un poco más.