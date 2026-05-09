Rafael Basurto, la última voz de Los Panchos, llega para emocionar: "Un encuentro con el amor eterno"...

Rafael Basurto -la última voz de Los Panchos- llega al Teatro Coliseo para presentarse con Mocedades, el legendario grupo español, para presentarse el martes 12 de mayo a las 21 hs en el Teatro Coliseo. El artista, que dio una entrevista a DiarioShow hace algunos años, regresa una vez más al país. La cita promete ser una noche inolvidable para los amantes del bolero y la canción romántica. Delfina Campos también será parte de la noche histórica.

Desde Bilbao al corazón de Buenos Aires, Mocedades, una de las agrupaciones más queridas e influyentes de la música en español, vuelve a la Argentina para celebrar su historia y reencontrarse con su público en una noche única. No vienen solos. El concierto contará además con la participación del Maestro Rafael Basurto, la última voz del legendario trío Los Panchos, en un encuentro que promete un recorrido por las canciones más emblemáticas del repertorio romántico latinoamericano.

El grupo español Mocedades, en una noche histórica.

El show será el martes 12 de mayo a las 21h en el emblemático Teatro Coliseo, y sumará la presencia del artista invitado Alex Fernández, representante de la nueva generación de la música romántica mexicana, que aportará su impronta contemporánea a una velada de lujo. Además, la apertura estará a cargo de Delfina Campos, una de las voces más destacadas del pop rock emergente argentino.

Delfina Campos atraviesa un gran momento tras el lanzamiento de "Toca y Muerde", su nuevo single junto a la banda chilena We Are The Grand. Una potente colaboración transandina que fusiona la sensibilidad del indie argentino con la energía del rock chileno. La canción recupera la esencia del pop rock de los 90 y 2000, consolidando su proyección en la escena regional.

Una cita imperdible donde tres generaciones de la canción romántica se unirán sobre el mismo escenario para celebrar la emoción, la memoria y la vigencia de un repertorio eterno. Con más de cinco décadas de trayectoria, Mocedades continúa girando por el mundo con sus armonías inconfundibles y canciones que forman parte de la memoria colectiva, como "Eres tú", "Amor de hombre", "Tómame o déjame" y "Quién te cantará".

La gira "Si Tú Me Dices Ven Tour 2026" une a Mocedades y Rafael Basurto en un espectáculo inolvidable que celebra la esencia del bolero y la canción romántica. Tras un recorrido internacional que conquistó al público de América, el tour continúa su marcha con nuevas fechas confirmadas en España, incluyendo ciudades como Madrid, Bilbao y Sevilla, y ahora desembarca en el Río de la Plata, con presentaciones en Buenos Aires y Montevideo.

El Trío Los Panchos, formado en Nueva York en mayo de 1944 por Alfredo Gil, Chucho Navarro y Hernando Avilés, es el grupo de boleros más influyente de la historia. Destacan por el uso del requinto y sus armonías vocales. Con más de 80 años de trayectoria, grabaron más de 1.200 canciones, actuaron en unas 20 películas y popularizaron el bolero mundialmente. Basurto, como su última gran voz, carga con ese legado.

El trío es reconocido como la base del bolero romántico latinoamericano, influyendo en generaciones con un sonido inconfundible. Esta noche, Rafael Basurto subirá al escenario del Coliseo para demostrar que la música no entiende de años. Junto a Mocedades, Alex Fernández y Delfina Campos, prometen un viaje directo al corazón.