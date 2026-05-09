"Gran Hermano": que participante será expulsado de la casa según las encuestas

Luego de una semana complicada, con derecho a réplica de Sol y Emanuel, y un ultimátum de "Gran Hermano" por los complots, y la chance de quitarles intimidad, la placa de nominados es compleja y cualquiera podría dejar la casa. En las últimas horas, se supo quién se irá de la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" según las encuestas.

La jugada inédita de esta semana movió todo el tablero. "Gran Hermano" metió una placa oculta: los nominados no supieron hasta el final quiénes los acompañaban en la lista, mientras afuera el público miraba cada movimiento en tiempo real. Encima, sumaron salvaciones falsas durante la gala. Varios participantes festejaron creyéndose salvados, pero solo una fue posta: la de Luana. Eso generó un gran escándalo en las redes y adentro de la casa nadie sabía dónde pararse.

Al final, los cinco que quedaron pegados fueron Danelik, Dani, Zunino, Emanuel y Cinzia. El sistema de votación no cambió: el público elige a quien odia más esta semana, a puro voto negativo. Y los números ya empezaron a tener una tendencia clara. Las encuestas en X muestran una diferencia tremenda. Danelik junta el 64,9% de los votos para irse. Lejos, detrás, aparecen Dani con 14,6%, Zunino con 7,5%, Emanuel con 6,1% y Cinzia con 5,1%. No hay partido.

Danelik no es nueva en esta situación. La semana pasada ya bailó en la cuerda floja cuando se enfrentó a Nazareno en un versus picante, lleno de cruces y peleas internas. Ahí, el exfutbolista se fue con el 53,6% de los votos. Danelik se salvó por poco. Pero ahora, con esta diferencia de 64,9%, la cosa cambió. Parece que el soberano, esa gente que vota desde el living, no le tendría la misma paciencia.

El tema de la placa oculta complicó todo para los jugadores. Al no saber con quiénes compiten, las alianzas se volvieron un conflicto. Todos empiezan a dudar de todos. Afuera, las campañas para que se vaya Danelik crecieron como espuma, y los debates en los grupos de fans ya dan por hecho que la permanencia de ella está más que en riesgo. La incertidumbre pegó fuerte.

Para terminar, adentro también temblaron con un aviso duro de "Gran Hermano". Les dijo que si seguían usando los baños y las duchas para arreglar votos sin micrófonos, les sacaba cualquier resto de privacidad. Todo saltó después de que un exjugador admitiera haber hablado de nominaciones en la ducha. El mensaje fue seco: o paran o viven 24/7 con cámaras hasta en el baño. Algunos se rieron nerviosos, otros pidieron castigos. La tensión no para de subir.