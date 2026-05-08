Pampita rompió el silencio y confirmó su separación de Martín Pepa: "Vamos a seguir siendo amigos"

Carolina "Pampita" Ardohain decidió poner fin a las especulaciones de las últimas semanas y confirmó de manera oficial su separación de Martín Pepa. La noticia generó un impacto total en el mundo del espectáculo, ya que la conductora eligió romper el hermetismo para aclarar los términos en los que quedó su vínculo con el empresario de polo tras una serie de intensos rumores en los medios. La modelo se refirió a su situación actual y despejó cualquier duda sobre los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, buscando proteger su intimidad y la de su círculo más cercano.

El conflicto mediático se había instalado con fuerza luego de que la pareja dejara de mostrarse en público, despertando sospechas sobre un desgaste prematuro en el noviazgo. Es necesario recordar que este vínculo amoroso comenzó poco tiempo después de la mediática ruptura de Pampita con Roberto García Moritán, lo que puso a la relación con el polista bajo una presión constante por parte de la prensa y los seguidores de la conductora desde el primer día. Ante la ola de versiones sobre supuestos terceros en discordia, la protagonista optó por dar su versión para evitar que se sigan tejiendo teorías erróneas sobre su vida privada.

Pampita rompió el silencio y confirmó su separación de Martín Pepa.

Durante su descargo, la conductora fue muy clara al explicar que el vínculo entre ambos sigue siendo de mutuo respeto y cariño profundo, pese a ya no estar juntos como pareja. "Nada fue tiempo perdido, nunca se saben las vueltas de la vida; yo tengo la mejor con Martín, vamos a seguir siendo amigos", expresó con total naturalidad para desactivar cualquier foco de pelea. Además, se mostró muy molesta con las interpretaciones negativas que circulaban en el ambiente y lanzó un pedido para que no se hablara mal del deportista: "No ensucien la situación porque a Martín yo lo adoro, mi familia lo adora", sentenció de forma arrolladora.

En cuanto a la posibilidad de abrirle nuevamente las puertas al amor tras este distanciamiento, la modelo fue determinante al señalar que su prioridad hoy no es conocer a nadie. "Hoy no estoy para conocer a nadie ni mucho menos; cuando mis amigos me dicen algo, les digo que todavía no", confesó, dejando en claro que prefiere transitar este periodo de soledad y reflexión sin apuros externos. Esta declaración contundente busca frenar los rumores que ya intentaban vincularla con nuevos pretendientes, reafirmando que su energía está puesta exclusivamente en su bienestar personal y en sus múltiples compromisos profesionales.

Finalmente, la confirmación de esta ruptura marca el cierre de una de las historias más seguidas del año por el público argentino. Lo sucedido con la pareja de Pampita y Martín Pepa deja un precedente sobre la exposición extrema que enfrenta la modelo en cada paso que da tras su divorcio, demostrando que su palabra sigue siendo la más buscada por la prensa del corazón. El fenómeno de esta separación recién comienza a procesarse en los medios, pero la actitud conciliadora de la modelo asegura que, al menos por ahora, el escándalo quedará lejos de las agresiones y las disputas públicas.