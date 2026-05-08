Karina Mazzocco le respondió a Mariana Fabbiani por su pedido de disculpas: "Errar es humano, perdonar es..."

Si había rumores de mala relación entre Karina Mazzocco y Mariana Fabbiani, se agudizaron en las últimas horas. Luego de que Mazzocco confirmara el levantamiento de su programa "A la tarde" en América TV, Fabbiani hizo un comentario en el vivo de su ciclo "El diario de Mariana", que fue interpretado como una burla hacia su colega. Finalmente, hubo pedido de disculpas y respuesta de la otra parte.

Sabrina Rojas y Augusto "Tartu" Tartúfoli debutan el 1º de junio en la pantalla de América. Con programa nuevo, que aún no tiene nombre, saldrán al aire a las 16.30 horas, horario que actualmente pertenece a "A la tarde". En ese escenario, Tartu visitó a Fabbiani, quien lo felicitó por su nuevo proyecto televisivo.

Sin contar que en un episodio posterior, cuando hablaba con Alejandro Cipolla, la conductora soltó una indirecta sobre el "último momento", placa con la que Karina abrió su programa para anunciar que se quedaba sin programa.

"Jamás podría reírme de que levanten un programa. Pedí disculpas en privado y no recibí respuestas. Soy empática y sé lo que es que te levanten un programa", afirmó Mariana Fabbiani, haciendo público el pedido de disculpas a su colega. También explicó que ese día llegó tarde a su programa y se preparó a las apuradas. Al ver a Tartu, le pidió que la ayudara a ponerse el micrófono y, según contó, llenó el espacio vacío con el comentario de que pronto serán vecinos en el canal.

Karina Mazzocco le devolvió el gesto al responderle en pleno vivo: "Hoy al comenzar su programa, Mariana Fabbiani, amorosamente, hizo un pedido de disculpas con respecto a lo que sucedió en su programa en uno de los días más tristes de nuestra vida profesional, que fue al enterarnos de que nos quedábamos sin programa. Dio todas las explicaciones, así que muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de A la tarde".

Y cerró con una frase elocuente: "Errar es humano, perdonar es divino. Damos vuelta la página". ¿Fabbiani y Mazzoco dieron vuelta la página realmente?