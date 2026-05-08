Nicolás Cabré reveló cómo vive la distancia con Rufina, instalada en Turquía con la China Suárez: "La extraño, pero..."

Nicolás Cabré atraviesa una etapa marcada por la distancia física con Rufina, su hija de doce años. La adolescente se encuentra viviendo en Estambul junto a su madre, China Suárez, el futbolista Mauro Icardi y sus hermanos. La mudanza a Turquía redefinió los vínculos familiares. El actor, recientemente casado con Rocío Pardo, asumió un rol distinto en la vida cotidiana de su hija y aseguró que la prioridad es la felicidad de ella.

Invitado al programa "Vuelta y media" (Urbana Play), Cabré compartió cómo el cambio lo llevó a reflexionar sobre la paternidad. "Aprendí que no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces pueden gustarte más o menos", reconoció. El actor explicó que su hija está inmersa en un proceso de adaptación a otro idioma y una cultura diferente. Enfatizó que, desde su lugar, debe respaldar sus decisiones. "La prioridad siempre es, fue y será Rufina", sostuvo. Para él, la felicidad de la niña es central, aunque implique aceptar que su cotidianeidad ya no es compartida a diario.

La distancia con Rufina lleva a Cabré a repensar su rol como padre. El actor confesó que ahora entiende "muchas cosas" que sus padres nunca le dijeron mientras crecía. Esta nueva etapa, según Cabré, exige comprensión, flexibilidad y una cuota de resignación ante los cambios inevitables de la vida familiar. "Entender que no todo es color de rosa, pero eso es parte también de la vida", reflexionó. Admitió que su rol paterno se volvió "un poco más lejano" y que hay aspectos de la vida de Rufina sobre los cuales ya no puede influir o resolver.

Actualmente, Rufina alterna entre Turquía y Argentina, lo que permite mantener el vínculo a pesar de la distancia. Cabré describió cómo se adaptaron a la nueva dinámica: "Hoy por hoy es mucho más fácil: va y viene, hablamos todo el día... La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace". La adolescente debió dejar atrás a sus amigos y enfrentarse a un "mundo completamente diferente", algo que, según el actor, requiere coraje y apertura. La mudanza se produjo tras la decisión de su madre de instalarse en Estambul junto a Mauro Icardi.

El vínculo entre Cabré y su hija se fortalece a través de pequeños gestos que trascienden la distancia. En uno de los viajes de Rufina a Villa Carlos Paz, la adolescente dejó un regalo muy especial en el camarín de su padre. "El regalito que me dejó Rufi en el camarín", compartió el actor en sus redes al mostrar una serie de fotos de ambos, impresas y pegadas en el espejo de su vestuario. "La sorpresa", como la describió Cabré, fue un recordatorio tangible de la presencia de su hija, a pesar de los kilómetros que los separan.

No todo es color de rosa, dice Cabré. Pero el amor de padre, cuando es genuino, se adapta. El actor eligió el camino maduro: apoyar a su hija aunque duela. Sin escándalos, sin declaraciones cruentas contra la China Suárez. Solo un padre que extraña y acompaña. Rufina, en Estambul, crece. Aprende otro idioma, otra cultura. Y cuando vuelve, deja fotos en el camarín. Como un mensaje: "Estoy acá, aunque no esté". Cabré, lejos de victimizarse, busca ser mejor. Y ese, quizás, sea el mejor ejemplo que puede darle a su hija. La distancia, a veces, acerca.