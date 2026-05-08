La viuda de Luis Brandoni salió al cruce de los rumores por la herencia: "Somos una familia en duelo..."

A dos semanas de la muerte de Luis Brandoni, el homenaje a su trayectoria y el duelo familiar quedaron opacados por la filtración de tensiones internas. El centro de la escena pasó de la emoción por el legado del actor a la carta abierta de Patu Leonardi, una nieta que reclamó su lugar y destapó un conflicto por la herencia del actor. Saula Benavente, viuda de Brandoni, salió a cruzar los rumores tras el homenaje que se realizó en su honor.

La carta de Patu, publicada en sus redes sociales, golpeó fuerte. "El gran héroe nacional no se fue. Persona maravillosa, ser humano intachable. Y qué puedo decirte. Me cuesta encontrarte en aquellos lugares", escribió. Y en otro pasaje, más contundente: "Tengo una necesidad imperiosa de contar la otra parte de la historia. La historia de quienes quedaron por fuera del relato". La nieta del actor, hija de Adriana (la primogénita que Brandoni tuvo en su juventud), expuso una distancia que hasta entonces era desconocida para el gran público.

La existencia de Adriana era conocida en el círculo íntimo del actor, pero para la mayoría pasó inadvertida. Hasta que los trámites sucesorios por la herencia la incluyeron formalmente como coheredera junto a Micaela y Florencia, las hijas que Brandoni tuvo con Marta Bianchi. El documento judicial menciona un departamento en la calle Ituzaingó. Pero las especulaciones giraron en torno a una supuesta disputa entre las ramas familiares. La viuda del actor, sin embargo, lo desmintió con crudeza.

Saula Benavente, última pareja de Brandoni, decidió romper el silencio. Fue tajante. "Lo de la herencia es una pelotudez total. Hay ganas de hacer titulares, porque ahí no hay nada que escarbar. Entiendo que la prensa necesita esas cosas, pero es un chasco", declaró a "Puro Show" (eltrece). Para ella, la relación de Brandoni con sus tres hijas "siempre existió" y la familia está atravesando un duelo sincero, sin espacio para peleas. "Beto tenía tres hijas. Está todo en orden y si surge algo raro, es por miserias de otro. Somos una familia en duelo todavía y además Beto no se merece todo eso porque fue un tipo que siempre tuvo su vida personal resguardada", insistió.

El homenaje a Brandoni en el Teatro Multitabaris fue la ocasión elegida por la familia para despedirlo en sus propios términos. "Somos personas que estamos en duelo, pero sabemos que el tiempo acomoda. Estamos tristes, pero nos calmamos un poco al pensar que se fue como él quería: trabajando hasta el último momento y rodeado de sus seres queridos. Se fue en la gloria, con un peliculón y una obra aclamada", expresó Benavente.

Florencia, una de las hijas, se quebró al recordar la pasión de su padre. "Gracias al público de todas las épocas, las buenas, las malas, las regulares, las peligrosas. Lo acompañaron y le dieron sentido a más de 60 años de carrera", leyó.

Análisis de cierre: La historia de Adriana, la hija mayor de Brandoni, se conoció en los últimos días. Nació de una relación de amor de tres años que el actor mantuvo en su adolescencia con Juana, una vecina del barrio River. Cuando Juana quedó embarazada, volvió a Santiago del Estero y crió a su hija con sus padres. Según contó Patu, Brandoni nunca negó a Adriana, pero tampoco fomentó un vínculo estrecho. El dolor de la nieta es real. Pero la viuda pide que no se confunda el legado. Brandoni fue un gran actor. No necesariamente un padre presente. Ambas cosas pueden ser ciertas. La familia, en duelo, intenta cerrar heridas. La prensa, en cambio, las abre. Y el público, mirando. Siempre mirando.