Pablo Granados fue operado y mostró su foto desde la clínica: ¿qué pasó y cómo está su salud?

En las últimas horas, Pablo Granados pasó por el quirófano para realizarse una intervención quirúrgica. Una foto con camisón y gorra, acompañado de profesionales de la salud, mostró al humorista a punto de ser sometido a una operación para mejorar su calidad de vida.

La postal fue compartida por un centro de salud especializado en oftalmología. "Ayer tuvimos una jornada con cirugías con una visita muy especial", escribieron en historias de Instagram, junto a una foto del personal de salud posando con el papá de Migue Granados.

Pablo Granados pasó por el quirófano para una intervención quirúrgica programada. (Instagram/@pablo_grana).

Si bien no trascendió información alguna, la imagen reflejó tranquilidad y seguridad, dejando entrever que se trató de un procedimiento programado de antemano por el actor y presentador argentino.

Con presencia en las redes sociales, la última noticia que circuló sobre Pablo Granados fue la remodelación de su casa de campo. El humorista cambió el ruido de la ciudad por la paz de la naturaleza con una propiedad que incluye huerta y refugio para perros y caballos rescatados.