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LA PAVADA

Quiénes son los invitados de "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana" de este fin de semana

Mientras Mirtha Legrand sigue en reposo para recuperarse por completo de la bronquitis, Juana Viale llevará adelante la conducción de ambos programas, donde recibirá figuras de primer nivel. ¡Enterate más, en la nota!

Mirtha Legrand seguirá de reposo algunos días más hasta recuperarse por completo de la bronquitis y recibir el alta médica, por lo que se ausentará nuevamente de su programa. En ese escenario, Juana Viale tomará la posta de "La Noche de Mirtha", además de conducir su ciclo propio "Almorzando con Juana". La nieta de Mirtha tendrá invitados de lujo, que prometen debate y entretenimiento en la pantalla de El Trece.

"Ella está por el día 12, pero tiene que extenderse hasta que esté óptima, fantástica, impecable, porque salir con un estado bronquial o una gripe, no te reponés más. Ella no tiene una edad para estar en la calle con una gripe mal curada", explicó Marcela Tinayre al ser consultada por la salud de su madre.

Mirtha Legrand se encuentra recuperándose de un cuadro de&nbsp;bronquitis.&nbsp;
Mirtha Legrand se encuentra recuperándose de un cuadro de bronquitis. 

Según La Pavada de Diario Crónica, Juana Viale recibe este sábado 2 de mayo desde las 21.30 horas a María O'Donnell, Luciana Geuna, Julián Weich y Miguel Ángel Boggiano. Va a competir el sábado con "La noche de los ex" (Telefe), va Brian Sarmiento y conduce Robertito Funes Ugarte.

El domingo 3 de mayo, el original de Juanita "de Oro", más artístico, con Gustavo Garzón, Mercedes Funes, Fabián Medina Flores y Barbie Vélez. Del otro lado, "La Peña de Morfi" (Telefe), que lleva entre otros a Ulises Bueno y Emanero.

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