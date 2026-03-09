Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

Lo que parecía una simple historia surgida durante las grabaciones de MasterChef Celebrity por Telefe terminó convirtiéndose en una de las polémicas más comentadas de los últimos días.

En apenas dos días, el supuesto acercamiento entre Evangelina Anderson y el artista Ian Lucas pasó de ser un rumor a un escándalo con fotos filtradas, versiones cruzadas y debates televisivos.

Mientras la modelo siempre sostuvo en distintas entrevistas que no existió un romance real, el influencer afirmó públicamente una versión muy distinta. La aparición de imágenes en las que ambos aparecen besándose terminó por encender definitivamente la discusión.

La versión de la modelo en televisión

En medio de la controversia, Evangelina Anderson decidió contar su versión durante su participación en Cortá por Lozano, el programa conducido por Vero Lozano.

Según explicó, la famosa foto del beso se tomó después de una fiesta en la casa del cantante Luck Ra. Allí, relató que varios amigos comenzaron a insistir para que ambos se dieran "un pico", algo que finalmente aceptó en medio del clima distendido de la reunión.

Durante la charla, Anderson mostró en privado otra imagen previa al beso a la conductora y a parte del panel. En esa fotografía -según explicó- se la vería rechazando el acercamiento del youtuber. Sin embargo, decidió no mostrarla al aire para evitar exponer o incomodar a Ian Lucas.

La foto que cambió el rumbo de la discusión

La situación dio un giro inesperado cuando Yanina Latorre reveló en el programa SQP de América TV la misma imagen que Evangelina Anderson había preferido mantener fuera de cámara.

La panelista aseguró que había conseguido el material por su cuenta y no dudó en compartirlo públicamente.

"No sé por qué se enoja tanto. La foto la mandé yo y me hago cargo, la busqué porque es mi trabajo y siempre consigo todo", afirmó Yanina Latorre.

La imagen también apareció en la cuenta de Instagram del ciclo televisivo, donde incluso se insinuó que podría tratarse de una fotografía generada con IA, lo que sumó un nuevo capítulo al escándalo.

La foto que Evangelina Anderson asegura fue previa al beso con Ian Lucas

La secuencia que mostro Yanina Latorre en @sqp_oficial

Testigos de la fiesta y un debate que se volvió viral

Durante el debate televisivo también intervino Majo Martino, quien aseguró haber estado presente aquella noche.

La periodista explicó que en la reunión estaban Evangelina Anderson, Ian Lucas, un amigo del youtuber, Celeste Anderson -hermana de la modelo- y ella misma. Según su relato, el juego de los "picos" surgió de manera espontánea durante la fiesta.

Sin embargo, en el panel no todos coincidieron con esa versión.

"Decís pico, pico, pico, pero estaban saliendo", cuestionó Yanina Latorre, mientras Ximena Capristo agregó otro punto: el lenguaje corporal que se observa en las imágenes.

Las imágenes que muestran una cercanía mayor

Las fotografías difundidas muestran una secuencia bastante clara.

En la primera imagen, Ian Lucas y Evangelina Anderson aparecen muy cerca, mirándose y sonriendo mientras ella le sostiene el rostro. En las siguientes tomas, ambos se acercan aún más: se abrazan, él le toma la cintura y finalmente se produce el beso.

Para varios panelistas, esos gestos indicarían una conexión más íntima que un simple "pico entre amigos".

"Se están tocando como pareja, hay un vínculo", señaló Yanina Latorre, mientras otros integrantes del programa coincidieron en que la escena mostraba una química evidente entre ambos.

El detalle de las pulseras que desató nuevas teorías

Cuando parecía que la polémica ya había alcanzado su punto máximo, un detalle detectado por usuarios en redes sociales volvió a encender la discusión.

Al observar con atención las fotos filtradas, muchos notaron algo llamativo: en una de las imágenes donde aparece el beso, Ian Lucas lleva una pulsera plateada. Sin embargo, en otra foto de la misma secuencia esa pulsera aparece en la muñeca de Evangelina Anderson, mientras que él ya no la tiene.

Ese pequeño cambio generó nuevas preguntas sobre las imágenes.

Usuarios comenzaron a preguntarse si todas las fotos pertenecen realmente al mismo momento o si hubo algún tipo de edición o alteración en el orden de la secuencia.

En las fotos Ian Lucas tiene dos pulseras diferentes

Una polémica que sigue sumando capítulos

La discusión se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde muchos usuarios analizaron cada detalle de las imágenes y compartieron teorías sobre lo ocurrido.

Por ahora, ni Evangelina Anderson ni Ian Lucas volvieron a pronunciarse sobre el tema tras la difusión de la nueva foto y las especulaciones que generó.

Mientras tanto, el episodio demuestra cómo una serie de imágenes -y hasta un pequeño detalle como una pulsera- puede reavivar una polémica mediática y mantener a las redes y a la televisión pendientes de cada nuevo movimiento.