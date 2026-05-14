Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas

Ángela Torres sigue consolidando su lugar dentro de la escena pop argentina y acaba de anunciar uno de los pasos más importantes de su carrera: su primer show en el Movistar Arena. La cita será el próximo 9 de diciembre de 2026 en Buenos Aires, en lo que promete convertirse en la presentación más convocante y ambiciosa de su trayectoria artística.

El anuncio llega en un momento clave para la cantante, que en poco más de un año protagonizó un crecimiento meteórico dentro de la música. Todo comenzó en octubre de 2025, cuando presentó por primera vez un show propio en el Teatro Margarita Xirgu, en una noche íntima que sirvió como lanzamiento oficial de No Me Olvides, su álbum debut de estudio.

Ángela Torres anunció su primer show en el Movistar Arena, el desafío más grande de su carrera artística hasta el momento

Con once canciones de autoría propia y producción de Fermín Ugarte, ese disco representó una declaración artística y personal para Ángela, mostrando una faceta honesta y madura que conectó rápidamente con el público.

Desde entonces, su carrera no dejó de crecer. Durante 2025 y 2026, la artista consiguió hitos que marcaron un antes y un después en su recorrido: su imagen y la portada de No Me Olvides fueron proyectadas en Times Square como parte del programa EQUAL de Spotify; además, fue elegida para abrir los shows de Shakira en el Estadio Vélez.

Tras un año de crecimiento imparable, Ángela Torres se prepara para conquistar uno de los escenarios más importantes del país

En paralelo, Ángela construyó un universo musical propio a través de colaboraciones con artistas de distintas generaciones y estilos, como Yami Safdie, Emanero, Karina y Diego Torres, antes de apostar definitivamente por una propuesta solista con identidad propia.

Ahora, con producción de Fenix Entertainment, la artista se prepara para conquistar uno de los escenarios más importantes del país. El 9 de diciembre de 2026, Ángela Torres vivirá una noche que promete marcar un antes y un después en su historia.

El próximo 9 de diciembre de 2026, la artista llevará su universo pop al Movistar Arena

Cuándo y dónde comprar las entradas para ver a Ángela Torres en el Movistar Arena

Las entradas para el primer show de Ángela Torres en el Movistar Arena estarán disponibles en una preventa exclusiva para clientes Lemon con un 20% de descuento, que comenzará el próximo lunes 18 de mayo a las 11:45 horas.

Una vez agotada o finalizada esta instancia, se habilitará la venta general para todo el público a través del sitio oficial de Movistar Arena. El recital se realizará el 9 de diciembre de 2026 y promete convertirse en una de las grandes noches del pop argentino.