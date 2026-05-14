La Joaqui presenta "Paleta" junto a Six Sex y profundiza el universo de Electra

La Joaqui continúa revelando el universo conceptual de Electra, su próximo proyecto discográfico, y lo hace con el estreno de "Paleta", una colaboración junto a Six Sex que lleva su propuesta hacia terrenos más oscuros, provocadores y experimentales.

Luego de presentar "Jamón" como primera puerta de entrada a esta nueva era, la artista redobla la apuesta con un track que profundiza la identidad sonora y visual de Electra, incorporando influencias del neo-perreo, la electrónica alternativa y la cultura de club.

La Joaqui une fuerzas con Six Sex en "Paleta", el nuevo adelanto de Electra, su próximo álbum

En "Paleta", el flow característico de La Joaqui se fusiona con la impronta frontal y disruptiva de Six Sex, dando como resultado una canción que explora el deseo, la performance y la sensualidad desde una estética moderna y desafiante.

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip que amplifica esta narrativa visual. Ambientado en una cancha de ping pong, el video apuesta por una puesta en escena cargada de ironía, exceso y simbolismo, donde objetos deformados, golosinas convertidas en elementos de juego y una coreografía hipnótica transforman cada escena en una experiencia performática.

Con Electra, La Joaqui construye una nueva etapa artística donde conviven la cultura digital, el club, la sensualidad y una búsqueda sonora cada vez más arriesgada.

Con "Paleta", la artista no solo amplía su universo creativo, sino que también reafirma su lugar como una de las figuras más inquietas y versátiles de la escena urbana argentina.