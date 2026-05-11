"La Cuarta Estrella": el nuevo himno futbolero que ya palpita el sueño mundialista

A medida que crece la expectativa por una nueva Copa del Mundo, la música vuelve a convertirse en un punto de encuentro entre los argentinos y la pasión por la Selección. En ese contexto, Palmito lanzó "La Cuarta Estrella", una canción que en cuestión de días logró instalarse en redes sociales y empieza a sonar con fuerza entre los hinchas que sueñan con volver a hacer historia.

Palmito presentó "La Cuarta Estrella", una canción inspirada en el clásico de Gilda

Con una base musical inspirada en "No me arrepiento de este amor", el clásico inmortal de Gilda, el tema logra una conexión inmediata con el público. La combinación entre cumbia, emoción y espíritu de cancha genera una fórmula efectiva que remite automáticamente a los festejos populares y a la identidad futbolera argentina.

Pero "La Cuarta Estrella" no es solamente una canción: es una declaración de ilusión colectiva. La letra recorre el orgullo de las tres estrellas ya conquistadas y pone la mirada en el próximo gran objetivo, acompañando el deseo de millones de argentinos de volver a ver a la Scaloneta peleando por la gloria máxima.

Con bombos, tribuna y pasión futbolera, el videoclip de "La Cuarta Estrella" reúne a distintas hinchadas

Uno de los puntos más fuertes del lanzamiento es su videoclip oficial, que suma la participación de la Escuela Internacional de Percusión Siete Octavos junto a integrantes de distintas hinchadas del fútbol local. El resultado es una puesta cargada de bombos, banderas y sentimiento de tribuna, que potencia todavía más la energía del tema.

Incluso antes de su estreno oficial, fragmentos de la canción comenzaron a viralizarse en TikTok e Instagram, acompañando videos de hinchas, reacciones y contenidos vinculados al Mundial, convirtiendo al track en una de las propuestas más comentadas de las últimas semanas.

Con "La Cuarta Estrella", Palmito se suma a la tradición de canciones que marcan generaciones y pone música a una ilusión que ya empieza a sentirse en cada rincón del país.