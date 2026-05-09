Las canciones mundialistas que hicieron historia

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, la expectativa futbolera empieza a sentirse en todo el mundo. Y si hay algo que acompaña cada Copa del Mundo además de los goles y las emociones, son las canciones oficiales que terminan convirtiéndose en verdaderos himnos generacionales.

Algunas hicieron bailar al planeta entero, otras emocionaron a millones de fanáticos y varias quedaron para siempre asociadas a recuerdos imborrables del fútbol.

Ahora, un reciente estudio elaborado por el sitio Live Football Tickets reveló cuáles son las canciones mundialistas más recordadas y populares de la historia.

El análisis tomó en cuenta distintos parámetros como reproducciones en YouTube, escuchas en Spotify, BPM y una puntuación de bailabilidad para determinar qué tema quedó en lo más alto del ranking.

Y aunque hubo varias sorpresas en la lista, el primer puesto parece indiscutido.

El ranking de las canciones mundialistas más recordadas

1. Waka Waka (This Time for Africa) - Shakira (Sudáfrica 2010) - 8,49/10

La canción oficial del Mundial de Sudáfrica se transformó en un fenómeno global instantáneo. Con una mezcla de pop, ritmos africanos y una energía contagiosa, el tema de Shakira logró convertirse en uno de los himnos deportivos más exitosos de todos los tiempos. A más de una década de su lanzamiento, sigue sonando en estadios, fiestas y eventos deportivos alrededor del mundo.

2. We Are One (Ole Ola) - Pitbull (Brasil 2014) - 8,37/10

Con la participación de Jennifer Lopez y Claudia Leitte, este tema buscó reflejar el espíritu festivo y multicultural de Brasil 2014. Su ritmo electrónico y latino lo convirtió rápidamente en una canción infaltable durante aquel Mundial.

3. Live It Up - Nicky Jam junto a Will Smith y Era Istrefi (Rusia 2018) - 8,37/10

La canción oficial de Rusia 2018 apostó por un sonido urbano y moderno. Aunque dividió opiniones entre los fanáticos, logró enormes números de reproducciones y terminó posicionándose entre las más escuchadas de la historia de los mundiales.

4. Hayya Hayya (Better Together) - varios artistas (Catar 2022) - 8,12/10

El Mundial de Catar presentó una propuesta multicultural con artistas de diferentes partes del mundo. El tema transmitió un mensaje de unión y diversidad, acompañado por sonidos pop y árabes que marcaron la identidad del torneo.

5. La Copa de la Vida - Ricky Martin (Francia 1998) - 7,75/10

Considerada por muchos como una de las canciones mundialistas más emblemáticas, "La Copa de la Vida" llevó el furor latino al mundo entero. La energía de Ricky Martin y el inolvidable "Go, go, go! Ale, ale, ale!" quedaron grabados para siempre en la memoria futbolera.

6. Un'estate italiana - Gianna Nannini y Edoardo Bennato (Italia 1990) - 5,66/10

También conocida como "To Be Number One", esta canción se convirtió en un clásico absoluto gracias a su tono emotivo y épico. Para muchos fanáticos del fútbol, representa la nostalgia pura de los mundiales de los años 90 y para muchos argentinos la mejor canción.

7. Gloryland - Daryl Hall y Sounds of Blackness (Estados Unidos 1994) - 5,48/10

Con una fuerte influencia góspel y soul, "Gloryland" buscó transmitir emoción y espíritu deportivo durante el Mundial disputado en Estados Unidos. Aunque no alcanzó el impacto de otros himnos, mantiene un lugar especial entre los fanáticos.

8. Boom - Anastacia (Corea del Sur & Japón 2002) - 5,10/10

El tema apostó por un sonido pop-rock intenso y una interpretación poderosa de Anastacia. Con el paso de los años, ganó reconocimiento entre quienes recuerdan aquel histórico Mundial asiático.

9. The Time of Our Lives - Il Divo y Toni Braxton (Alemania 2006) - 4,47/10

La canción oficial de Alemania 2006 apostó por una propuesta más melódica y elegante, combinando las voces líricas de Il Divo con el estilo inconfundible de Toni Braxton. Aunque tuvo menor impacto popular, todavía es recordada por los seguidores de aquel torneo.

Canciones que quedaron para siempre en la memoria futbolera

Más allá de rankings y estadísticas, cada canción mundialista logró representar el espíritu de su época y acompañar momentos históricos del fútbol.

Algunas se transformaron en éxitos globales imposibles de olvidar y otras quedaron asociadas para siempre a recuerdos imborrables de cada Copa del Mundo. Lo cierto es que, cuando empieza a sonar alguno de estos temas, millones de fanáticos vuelven automáticamente a vivir la emoción de un Mundial.