Bruno Mars sorprende con "Lo Arriesgo Todo", la versión en español de uno de los himnos de "The Romantic"

Bruno Mars vuelve a captar la atención de la escena musical internacional con el lanzamiento de "Lo Arriesgo Todo", la versión en español de "Risk It All", una de las canciones más destacadas de su reciente álbum The Romantic. Disponible ya en todas las plataformas digitales, este estreno muestra una nueva faceta artística del cantante, apostando por una interpretación cargada de emoción, sensibilidad y una conexión directa con sus raíces latinas.

Bruno Mars presenta "Lo Arriesgo Todo", la versión en español de uno de los temas más destacados

Lejos de tratarse de una simple traducción, "Lo Arriesgo Todo" propone una nueva lectura de la canción original, manteniendo la intensidad romántica de la versión en inglés pero sumando la profundidad expresiva del español. La adaptación potencia la fuerza de la letra y permite descubrir nuevos matices en una de las composiciones más personales de esta nueva etapa del artista.

El lanzamiento llega en uno de los momentos más importantes de la carrera de Bruno Mars. Tras el estreno de The Romantic, álbum que debutó en lo más alto de los rankings internacionales, el cantante inició The Romantic Tour 2026, su primera gira mundial en casi una década, con shows agotados y una respuesta masiva del público en cada ciudad.

La gira ya pasó por escenarios emblemáticos de ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Houston, Chicago, Toronto, Londres y París, y continuará su recorrido con nuevas fechas en América y Europa, incluyendo una serie de presentaciones en México durante diciembre.

Ganador de 16 premios Grammy y dueño de algunos de los mayores hits del pop contemporáneo, Bruno Mars continúa expandiendo su universo musical con propuestas que cruzan idiomas, estilos y generaciones. Con "Lo Arriesgo Todo", el artista reafirma su capacidad para reinventarse y seguir conquistando audiencias en todo el mundo.

Mirá el nuevo lanzamiento de Bruno Mars "Lo Arriesgo Todo"