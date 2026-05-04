¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

En un contexto donde las historias personales de figuras públicas suelen amplificarse en redes y medios, los vínculos dentro del mundo del espectáculo quedan bajo constante exposición.

En ese escenario, Ángela Torres decidió compartir una experiencia que la atravesó profundamente y que terminó con una amistad que parecía consolidada.

Un relato sin filtros sobre una ruptura personal

Durante una reciente entrevista, la artista recordó un episodio que involucró a Maia Reficco, hoy vinculada sentimentalmente al piloto Franco Colapinto. La artista fue directa al hablar de sus límites emocionales y dejó en claro que hubo un hecho puntual que la llevó a cortar el vínculo.

"A no ser que me hayas clavado un puñal que duela mucho, que me pasó una sola vez y esa persona sí, la eliminé de mi vida por completo", expresó al referirse a la situación que marcó un antes y un después.

Una escena que definió todo

El episodio ocurrió durante un after al que ambas asistieron juntas. Según relató, fue ella quien facilitó la presencia de su amiga en el lugar. Sin embargo, lo que parecía una salida más terminó en una escena que selló el final de la relación.

"La terminé invitando. Terminó estando ahí por mí y en un momento salí a fumar un puchito y cuando entré se lo estaba chapando ahí en mi cara y yo la miré, o sea, me miró y lo agarró y se fue de la mano al cuarto con él mirándome a mí", contó con crudeza.

La situación no solo la sorprendió, sino que generó una herida difícil de revertir, convirtiéndose en un punto de no retorno en el vínculo.

Confirmación del quiebre y repercusiones

Con el paso del tiempo, el episodio trascendió el ámbito privado y se instaló en la conversación mediática. En una entrevista posterior, al ser consultada sobre cómo había quedado la relación con Maia Reficco, la respuesta fue contundente: "Sí, sí, sí", confirmando que el vínculo se rompió definitivamente.

El tema incluso sumó especulaciones en torno a terceros, entre ellos el cantante Agustín Casanova, aunque la propia Ángela descartó su responsabilidad: "No, no, no. No, para nada".

Mirada actual y cierre emocional

A la distancia, la artista intenta resignificar lo ocurrido desde otro lugar. Con una visión más reflexiva, se refirió a su forma de atravesar este tipo de experiencias y cerrar etapas.

"Yo olvido y perdono, mirá", afirmó, dejando en claro su postura actual frente a las decepciones.

Una historia que quedó en el pasado

Lo que comenzó como una amistad cercana terminó marcado por una situación de deslealtad que cambió todo. Con el episodio ya expuesto públicamente, Ángela Torres da vuelta la página y sigue adelante, mientras el tema continúa generando repercusión en el mundo del espectáculo.



