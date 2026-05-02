Trueno reveló una anécdota con el Pity Álvarez y dejó una frase que se volvió viral: "Yo consejos no doy, doy opiniones"

En la industria musical, donde muchas veces predominan los egos y las fórmulas, aparecen historias que marcan la diferencia.

Son esos momentos en los que los artistas más influyentes dejan ver su costado más humano, cercano y genuino. Eso fue lo que ocurrió cuando Trueno compartió una anécdota con una de las figuras más icónicas y enigmáticas del rock nacional, Pity Álvarez.

Una charla inesperada en streaming

Todo sucedió durante una transmisión en Twitch junto al streamer Davo Xeneize, donde el artista rapero sorprendió al contar una experiencia personal con el llamado "Rey sin corona". En ese contexto, el referente del movimiento urbano abrió una ventana a una conversación tan simple como profunda.

"Hablando por teléfono después de hacer la canción y agradeciendo, me dice ‘te quiero decir una cosa'. Yo le respondo ‘un consejo tuyo me encanta'. Me dice: "Yo consejos no doy, doy opiniones", así de una", relató el artista.

El consejo que no fue consejo

Lejos de quedarse en una frase ingeniosa, el intercambio continuó con una reflexión técnica que dejó huella en Trueno.

"Me dice: vos para mí, en tu estudio tenés que tener tu equipo de producción, la computadora, el MIDI, dos parlantes buenos y dos parlantes malos, que tiene que sonar mejor que en los parlantes buenos. Me dice ‘¿sabés por qué?' y me contesta: ‘porque ahí es donde escucha la música el pueblo'. Yo le digo: ‘qué capo que sos'", recordó.

La música pensada para todos

A partir de esa enseñanza, Trueno explicó cómo aplica ese concepto en su propio proceso creativo:



"Yo los temas cuando están finalizados los pruebo en el auto, si se escuchan bien; los pruebo en el celu, se tienen que escuchar bien en todos lados".

El mensaje es claro: más allá de la sofisticación técnica, la música debe conectar con la realidad cotidiana de quienes la escuchan.

Una lección que trasciende generaciones

El cruce entre Trueno y Pity Álvarez no solo une dos generaciones musicales, sino que también deja una enseñanza que va más allá del estudio o la producción. Habla de sensibilidad, de entender al público y de no perder de vista lo esencial.

En tiempos donde todo parece medirse en números, esta historia recuerda que los verdaderos referentes siguen marcando el camino desde la autenticidad. Porque, como dejó en claro el propio Pity: "Yo consejos no doy, doy opiniones".