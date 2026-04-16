Trueno lanza "X UNAS LLANTAS" y abre una nueva era con su próximo álbum "TURR4ZO"

Luego de consolidarse como una de las grandes figuras del hip-hop en español, Trueno vuelve a escena con "X UNAS LLANTAS", su primer lanzamiento de 2026 y el punto de partida de TURR4ZO, su próximo álbum de estudio que llegará el 24 de abril.

El estreno llega en un momento clave de su carrera, días después de revolucionar las redes sociales con el anuncio de su cuarto disco, acompañado de un cambio de look donde el número "IV" se convierte en símbolo de esta nueva etapa. Con una identidad renovada, Trueno vuelve a apostar por una propuesta sonora que mezcla raíces, actualidad y proyección global.

Trueno abre una nueva etapa con "X UNAS LLANTAS", primer adelanto de su próximo álbum TURR4ZO

Escrita por el propio artista y producida junto a Tatool y El Guincho, "X UNAS LLANTAS" sorprende desde sus primeros acordes con una chacarera distorsionada que conecta directamente con la esencia de los barrios. A partir de allí, el tema despliega una narrativa atravesada por la ambición y los códigos de identidad urbana, donde un par de zapatillas puede representar mucho más que un objeto: un símbolo cultural compartido en toda Latinoamérica.

En lo musical, Trueno vuelve a demostrar su versatilidad al fusionar hip-hop con ritmos tropicales, incorporando influencias del mambo y el merengue house, ese sonido que marcó a toda una generación en los años noventa. El resultado es una canción que dialoga con distintas geografías y generaciones, reafirmando su capacidad para reinterpretar géneros y llevarlos a un nuevo terreno.

El lanzamiento llega tras su paso por la gira de Gorillaz en Reino Unido y anticipa un 2026 clave en su carrera

El lanzamiento está acompañado por un videoclip dirigido por Clemente Bruzzone y Agustín Puente (The Movement), filmado íntegramente en Argentina, con locaciones como la Biblioteca Nacional y el barrio de Parque Patricios en Buenos Aires. La estética visual combina lo moderno con lo barrial, en sintonía con el universo artístico que el músico viene construyendo.

Este nuevo capítulo llega luego de un gran presente internacional para Trueno, quien recientemente fue parte de la gira de Gorillaz en el Reino Unido, donde se presentó como acto de apertura y dejó una fuerte impresión en el público europeo. Además, su vínculo con el proyecto liderado por Damon Albarn se consolidó con su participación en el álbum The Mountain, incluyendo el tema "The Manifesto".

Con TURR4ZO en camino, Trueno se prepara para una nueva etapa en la que promete seguir redefiniendo el sonido del hip-hop en español contemporáneo, ampliando sus fronteras y consolidando su identidad artística.